Албанский парламент превратился в поле битвы: файеры, бутылки и обвинения в фальсификации
Киев • УНН
Заседание парламента Албании обернулось масштабной стычкой: оппозиция зажгла файеры, бросала бутылки и блокировала трибуну. Причиной стал протест против фальсификации выборов и требование отставки вице-премьера, находящейся под следствием.
Очередное заседание парламента Албании в Тиране переросло в масштабную потасовку между оппозиционными депутатами и охраной. Во время голосования за кандидатуру нового омбудсмена представители Демократической партии подожгли файеры непосредственно в зале заседаний, бросали бутылки в спикера и пытались заблокировать работу трибуны. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Поводом для радикального протеста стали обвинения в адрес правящей Социалистической партии в фальсификации выборов и монополизации власти. Оппозиционеры держали плакаты, где сравнивали премьер-министра Эди Раму с панамским диктатором Мануэлем Норьегой. Главным требованием протестующих является немедленная отставка вице-премьера Белинды Баллуку.
Премьер-министр Албании пошутил о «мирном соглашении» Албании с Азербайджаном, о котором говорил Трамп02.10.25, 18:03 • 5711 просмотров
Специальный антикоррупционный суд уже выдал ордер на ее арест из-за махинаций с государственными закупками, однако она до сих пор остается на посту, пользуясь неприкосновенностью.
Призывы к порядку на фоне евроинтеграции
Спикер парламента Нико Пелеши тщетно пытался утихомирить законодателей, призывая к уважению к государственным институтам.
Мы не можем так уничтожить государство
Инцидент стал очередным ударом по репутации Албании, которая официально считается одним из лидеров на пути к вступлению в ЕС среди стран Западных Балкан. Несмотря на прогресс в переговорах с Брюсселем, международные наблюдатели продолжают указывать на критический уровень коррупции и глубокий политический кризис, парализующий работу законодательного органа страны.
россия не нападет ни на одну другую страну Европы - премьер-министр Албании04.11.25, 15:31 • 2372 просмотра