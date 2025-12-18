Албанский парламент превратился в поле битвы: файеры, бутылки и обвинения в фальсификации

Очередное заседание парламента Албании в Тиране переросло в масштабную потасовку между оппозиционными депутатами и охраной. Во время голосования за кандидатуру нового омбудсмена представители Демократической партии подожгли файеры непосредственно в зале заседаний, бросали бутылки в спикера и пытались заблокировать работу трибуны. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Поводом для радикального протеста стали обвинения в адрес правящей Социалистической партии в фальсификации выборов и монополизации власти. Оппозиционеры держали плакаты, где сравнивали премьер-министра Эди Раму с панамским диктатором Мануэлем Норьегой. Главным требованием протестующих является немедленная отставка вице-премьера Белинды Баллуку.

Специальный антикоррупционный суд уже выдал ордер на ее арест из-за махинаций с государственными закупками, однако она до сих пор остается на посту, пользуясь неприкосновенностью.

Спикер парламента Нико Пелеши тщетно пытался утихомирить законодателей, призывая к уважению к государственным институтам.

Мы не можем так уничтожить государство