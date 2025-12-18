Албанский парламент превратился в поле битвы: файеры, бутылки и обвинения в фальсификации

$42.340.15
Эксклюзив
15:30 • 5288 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
14:57 • 7398 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
14:45 • 10006 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
13:04 • 17301 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 23574 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
12:00 • 10747 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
11:31 • 18586 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 17628 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 15531 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
18 декабря, 08:07 • 23362 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
На Лиманском направлении Силы обороны выровняли фронт и уничтожили полк противникаVideo18 декабря, 07:22 • 5248 просмотра
Переименование "копейки" в "шаг": Рада поддержала закон в первом чтенииPhoto18 декабря, 09:48 • 24623 просмотра
"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в 5 сетях магазинов и маркетплейсах11:18 • 7534 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 19434 просмотра
"Почему не обменивают?": российские пленные обратились на прямую линию к путину11:45 • 9996 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto15:04 • 4740 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
12:29 • 23550 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 19662 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 55754 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 19662 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 26118 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 25502 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 32341 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 37723 просмотра
Facebook

Албанский парламент превратился в поле битвы: файеры, бутылки и обвинения в фальсификации

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Заседание парламента Албании обернулось масштабной стычкой: оппозиция зажгла файеры, бросала бутылки и блокировала трибуну. Причиной стал протест против фальсификации выборов и требование отставки вице-премьера, находящейся под следствием.

Албанский парламент превратился в поле битвы: файеры, бутылки и обвинения в фальсификации
Фото: AP

Очередное заседание парламента Албании в Тиране переросло в масштабную потасовку между оппозиционными депутатами и охраной. Во время голосования за кандидатуру нового омбудсмена представители Демократической партии подожгли файеры непосредственно в зале заседаний, бросали бутылки в спикера и пытались заблокировать работу трибуны. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Поводом для радикального протеста стали обвинения в адрес правящей Социалистической партии в фальсификации выборов и монополизации власти. Оппозиционеры держали плакаты, где сравнивали премьер-министра Эди Раму с панамским диктатором Мануэлем Норьегой. Главным требованием протестующих является немедленная отставка вице-премьера Белинды Баллуку. 

Премьер-министр Албании пошутил о «мирном соглашении» Албании с Азербайджаном, о котором говорил Трамп02.10.25, 18:03 • 5711 просмотров

Специальный антикоррупционный суд уже выдал ордер на ее арест из-за махинаций с государственными закупками, однако она до сих пор остается на посту, пользуясь неприкосновенностью.

Призывы к порядку на фоне евроинтеграции

Спикер парламента Нико Пелеши тщетно пытался утихомирить законодателей, призывая к уважению к государственным институтам.

Мы не можем так уничтожить государство 

– заявил он во время попытки продолжить голосование под грохот и крики оппозиции.

Инцидент стал очередным ударом по репутации Албании, которая официально считается одним из лидеров на пути к вступлению в ЕС среди стран Западных Балкан. Несмотря на прогресс в переговорах с Брюсселем, международные наблюдатели продолжают указывать на критический уровень коррупции и глубокий политический кризис, парализующий работу законодательного органа страны.

россия не нападет ни на одну другую страну Европы - премьер-министр Албании04.11.25, 15:31 • 2372 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
