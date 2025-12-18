Албанський парламент перетворився на поле битви: фаєри, пляшки та звинувачення у фальсифікації

Фото: AP

Чергове засідання парламенту Албанії в Тирані перетворилося на масштабну сутичку між опозиційними депутатами та охороною. Під час голосування за кандидатуру нового омбудсмена представники Демократичної партії підпалили фаєри безпосередньо в залі засідань, кидали пляшки у спікера та намагалися заблокувати роботу трибуни. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Приводом для радикального протесту стали звинувачення на адресу правлячої Соціалістичної партії у фальсифікації виборів та монополізації влади. Опозиціонери тримали плакати, де порівнювали прем’єр-міністра Еді Раму з панамським диктатором Мануелем Нор’єгою. Головною вимогою протестувальників є негайна відставка віцепрем’єрки Белінди Баллуку.

Спеціальний антикорупційний суд уже видав ордер на її арешт через махінації з державними закупівлями, проте вона досі залишається на посаді, користуючись недоторканністю.

Заклики до порядку на тлі євроінтеграції

Спікер парламенту Ніко Пелеші марно намагався втихомирити законодавців, закликаючи до поваги до державних інституцій.

Ми не можемо так знищити державу – заявив він під час спроби продовжити голосування під гуркіт та крики опозиції.

Інцидент став черговим ударом по репутації Албанії, яка офіційно вважається одним із лідерів на шляху до вступу в ЄС серед країн Західних Балкан. Попри прогрес у перемовинах з Брюсселем, міжнародні спостерігачі продовжують вказувати на критичний рівень корупції та глибоку політичну кризу, що паралізує роботу законодавчого органу країни.

