Ексклюзив
15:30 • 5496 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57 • 7602 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 10115 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
13:04 • 17408 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 23727 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров'я потребує перезавантаження
12:00 • 10773 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 18678 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 17659 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 15544 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів
18 грудня, 08:07 • 23379 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
Албанський парламент перетворився на поле битви: фаєри, пляшки та звинувачення у фальсифікації

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Засідання парламенту Албанії обернулося масштабною сутичкою: опозиція запалила фаєри, кидала пляшки та блокувала трибуну. Причиною став протест проти фальсифікації виборів та вимога відставки віцепрем'єрки, яка перебуває під слідством.

Албанський парламент перетворився на поле битви: фаєри, пляшки та звинувачення у фальсифікації
Фото: AP

Чергове засідання парламенту Албанії в Тирані перетворилося на масштабну сутичку між опозиційними депутатами та охороною. Під час голосування за кандидатуру нового омбудсмена представники Демократичної партії підпалили фаєри безпосередньо в залі засідань, кидали пляшки у спікера та намагалися заблокувати роботу трибуни. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Приводом для радикального протесту стали звинувачення на адресу правлячої Соціалістичної партії у фальсифікації виборів та монополізації влади. Опозиціонери тримали плакати, де порівнювали прем’єр-міністра Еді Раму з панамським диктатором Мануелем Нор’єгою. Головною вимогою протестувальників є негайна відставка віцепрем’єрки Белінди Баллуку. 

Прем'єр-міністр Албанії пожартував про "мирну угоду" Албанії з Азербайджаном, про яку сказав Трамп02.10.25, 18:03 • 5711 переглядiв

Спеціальний антикорупційний суд уже видав ордер на її арешт через махінації з державними закупівлями, проте вона досі залишається на посаді, користуючись недоторканністю.

Заклики до порядку на тлі євроінтеграції

Спікер парламенту Ніко Пелеші марно намагався втихомирити законодавців, закликаючи до поваги до державних інституцій.

Ми не можемо так знищити державу 

– заявив він під час спроби продовжити голосування під гуркіт та крики опозиції.

Інцидент став черговим ударом по репутації Албанії, яка офіційно вважається одним із лідерів на шляху до вступу в ЄС серед країн Західних Балкан. Попри прогрес у перемовинах з Брюсселем, міжнародні спостерігачі продовжують вказувати на критичний рівень корупції та глибоку політичну кризу, що паралізує роботу законодавчого органу країни.

росія не нападе на жодну іншу країну Європи - прем'єр-міністр Албанії04.11.25, 15:31 • 2372 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Сутички
Ассошіейтед Прес
Еді Рама
Дональд Трамп
Європейський Союз
Азербайджан