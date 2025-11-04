росія не нападе на жодну іншу країну Європи - прем'єр-міністр Албанії

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що росія не нападатиме на жодну іншу країну Європи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.

Деталі

Виступаючи в кулуарах конференції Berlin Global Dialogue наприкінці минулого місяця, він заявив, що будь-яка країна, яка нападе на членів ЄС або НАТО, вчинить "абсолютно нерозумно".

росія не нападе на Албанію і не нападе на жодну іншу європейську країну. НАТО готове до будь-якої агресії. НАТО не має чого і кого боятися, бо це найсильніша армія у світі на сьогодні - сказав він.

Водночас Еді Рама заявив, що росія займається провокаціями щодо країн Євросоюзу. Це відбувається у вигляді польотів дронів тощо - інциденти вже були зафіксовані у Польщі, країнах Балтії, Румунії, Норвегії та Фінляндії.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Польщі на тлі загрози з боку росії планують розпочати створення національної системи боротьби з дронами.