россия не нападет ни на одну другую страну Европы - премьер-министр Албании

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что россия не будет нападать ни на одну другую страну Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Выступая в кулуарах конференции Berlin Global Dialogue в конце прошлого месяца, он заявил, что любая страна, которая нападет на членов ЕС или НАТО, поступит "абсолютно неразумно".

россия не нападет на Албанию и не нападет ни на одну другую европейскую страну. НАТО готово к любой агрессии. НАТО нечего и кого бояться, потому что это сильнейшая армия в мире на сегодняшний день - сказал он.

В то же время Эди Рама заявил, что россия занимается провокациями в отношении стран Евросоюза. Это происходит в виде полетов дронов и т.д. - инциденты уже были зафиксированы в Польше, странах Балтии, Румынии, Норвегии и Финляндии.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Польше на фоне угрозы со стороны россии планируют начать создание национальной системы борьбы с дронами.