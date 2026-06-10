ЕС призвал Албанию пересмотреть проект курорта Кушнера из-за экологических рисков

Европейская комиссия призвала Албанию немедленно обеспечить соответствие своего законодательства экологическим нормам ЕС на фоне споров вокруг строительства роскошного курорта, который планируют реализовать компании, связанные с Джаредом Кушнером и Иванкой Трамп. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Речь идет о проекте на отдаленном участке албанского побережья, который вызвал протесты экологов и местных жителей. Акция получила название "Революция фламинго", так как территория является важной остановкой для перелетных птиц. Противники застройки утверждают, что она может нанести ущерб природной среде.

Позиция ЕС

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье подчеркнул, что Албания должна выполнять требования блока, если рассчитывает на вступление в ЕС к 2030 году.

Албания должна воздерживаться от действий, которые могут подорвать выполнение критериев закрытия, и мы ожидаем, что албанские власти будут действовать незамедлительно – заявил Мерсье.

Премьер-министр Албании Эди Рама отверг обвинения в возможном негативном влиянии проекта на окружающую среду. По его словам, перед началом работ будет проведена оценка воздействия на окружающую среду.

Мы очень гордимся тем, что мы сделали для дикой природы Албании. У Европейской Комиссии нет оснований сомневаться в нашем твердом желании защищать все, что нужно защищать, когда речь идет о дикой природе и природе – сказал он.

Проект курорта должна реализовывать компания Affinity Partners, связанная с Джаредом Кушнером. На момент публикации ее представители не комментировали заявления Еврокомиссии и экологические предостережения.

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