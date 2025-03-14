Албания блокирует TikTok на один год ради безопасности молодежи
Киев • УНН
Власти Албании заблокировали TikTok на 12 месяцев, чтобы защитить молодежь после смерти 14-летнего мальчика. Решение вызвало критику из-за ограничения свободы слова и возможной цензуры.
Годовой правительственный запрет на TikTok в Албании вступил в силу в четверг, 13 марта.
Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Запрет, о котором в декабре прошлого года впервые объявил премьер-министр Албании Эди Рама, произошел после трагического инцидента: смерти 14-летнего студента в Тиране, убитого во время драки после спора в социальных сетях.
Решение о блокировке TikTok было принято после консультации с 65 000 родителями и учителями с целью обеспечения безопасности детей, в том числе албанского языка.
Сейчас известно, что Управление электронной и почтовой связи приказало интернет-провайдерам страны заблокировать доступ к приложению до полуночи, прекратив использование популярной платформы на следующие 12 месяцев. Согласно этому решению, пользователи TikTok в Албании уже испытывают трудности с доступом к популярному приложению.
В то же время с TikTok ведется диалог по поиску решений для усиления безопасности пользователей.
Тем временем в стране считают это решение проявлением цензуры.
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Иса Мизирай, глава Ассоциации журналистов Албании (AJA), заявил, что группа передаст дело в Конституционный суд, утверждая, что запрет ограничивает свободу слова и является цензурой.
Мы боимся, что подобным образом правительство может закрыть другие социальные сети и однажды даже полностью запретить Интернет
Оппозиционные партии обвинили премьер-министра Эди Раму в стремлении заставить замолчать инакомыслящих, закрыв платформу, которая часто используется для выражения критики, особенно когда, по их мнению, правительство усиливает свой контроль над основными СМИ. Правительство Рамы отвергает эти обвинения.
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