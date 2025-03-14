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Албанія блокує TikTok на один рік заради безпеки молоді

Київ • УНН

 • 13657 перегляди

Влада Албанії заблокувала TikTok на 12 місяців, щоб захистити молодь після смерті 14-річного хлопчика. Рішення викликало критику через обмеження свободи слова та можливу цензуру.

Албанія блокує TikTok на один рік заради безпеки молоді

Річна урядова заборона на TikTok в Албанії набула чинності у четвер, 13 березня.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Заборона, про яку в грудні минулого року вперше оголосив прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, сталася після трагічного інциденту: смерті 14-річного студента в Тирані, убитого під час бійки після суперечки в соціальних мережах.

Рішення про блокування TikTok було прийнято після консультації з 65 000 батьками та вчителями з метою забезпечення безпеки дітей, у тому числі албанської мови.

Наразі відомо, що Управління електронного та поштового зв’язку наказало інтернет-провайдерам країни заблокувати доступ до програми до півночі, припинивши використання популярної платформи на наступні 12 місяців. Відповідно до цього рішення, користувачі TikTok в Албанії вже відчувають труднощі з доступом до популярного додатку.

Водночас з TikTok ведеться діалог щодо пошуку рішень для посилення безпеки користувачів.

Тим часом в країні вважають це рішення проявом цензури.

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Іса Мізірай, голова Асоціації журналістів Албанії (AJA), заявив, що група передасть справу до Конституційного суду, стверджуючи, що заборона обмежує свободу слова та є цензурою.

Ми боїмося, що подібним чином уряд може закрити інші соціальні мережі і одного разу навіть повністю заборонити Інтернет

- сказав Мізірай.

Опозиційні партії звинуватили прем'єр-міністра Еді Раму в прагненні змусити замовкнути інакомислячих, закривши платформу, яка часто використовується для висловлення критики, особливо коли, на їхню думку, уряд посилює свій контроль над основними ЗМІ. Уряд Рами відкидає ці звинувачення.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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