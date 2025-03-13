Нові правила TikTok: обмеження для підлітків після 22:00

Платформа TikTok запроваджує нову функцію Wind Down, яка обмежуватиме використання додатку підлітками віком до 16 років після 22:00. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт соціальної мережі.

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Нова функція медитації в додатку допоможе підліткам розслабитися, якщо вони користуються TikTok після 22:00 - повідомляють розробники.

Зокрема, якщо підліток віком до 16 років користуватиметься TikTok після 22:00, на його стрічці For You буде зʼявлятися повноекранне повідомлення із заспокійливою музикою, яке спонукатиме до відпочинку.

Якщо підліток вирішить продовжити перегляд, з’явиться друге нагадування, яке буде складніше відхилити. TikTok також не надсилатиме push-повідомлення підліткам у нічний час, і змінити це налаштування буде неможливо.

Ми розробили ці функції, враховуючи найкращі практики теорії зміни поведінки, щоб м’яко заохочувати підлітків формувати збалансовані довгострокові звички. У країнах, де ця опція вже була протестована, більшість підлітків вирішили залишити нагадування увімкненим. У найближчі тижні ми також випробуємо додавання вправ з медитації до функції Wind Down, оскільки дослідження свідчать, що усвідомлена медитація може покращити якість сну - йдеться у повідомленні.

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