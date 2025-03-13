Новые правила TikTok: ограничения для подростков после 22:00

Платформа TikTok вводит новую функцию Wind Down, которая будет ограничивать использование приложения подростками в возрасте до 16 лет после 22:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт социальной сети.

Детали

Новая функция медитации в приложении поможет подросткам расслабиться, если они пользуются TikTok после 22:00 - сообщают разработчики.

В частности, если подросток в возрасте до 16 лет будет пользоваться TikTok после 22:00, на его ленте For You будет появляться полноэкранное сообщение с успокаивающей музыкой, которое будет побуждать к отдыху.

Если подросток решит продолжить просмотр, появится второе напоминание, которое будет сложнее отклонить. TikTok также не будет присылать push-уведомления подросткам в ночное время, и изменить эту настройку будет невозможно.

Мы разработали эти функции, учитывая лучшие практики теории изменения поведения, чтобы мягко поощрять подростков формировать сбалансированные долгосрочные привычки. В странах, где эта опция уже была протестирована, большинство подростков решили оставить напоминание включенным. В ближайшие недели мы также испытаем добавление упражнений по медитации в функцию Wind Down, поскольку исследования показывают, что осознанная медитация может улучшить качество сна - говорится в сообщении.

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