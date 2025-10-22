Фіцо заявив про спроби зірвати зустріч Трампа-путіна у Будапешті

$41.740.01
48.470.19
ukenru
07:30 • 5564 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
05:34 • 16295 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго
05:20 • 18750 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 29135 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 41860 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 41995 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 34163 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01 • 31549 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 32616 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 63586 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.4м/с
75%
750мм
Популярнi новини
У Києві вибухи: працює протиповітряна оборона 21 жовтня, 22:19 • 28999 перегляди
росіяни атакували Київ балістикою, зафіксовано пожежу – Кличко21 жовтня, 22:30 • 26497 перегляди
армія рф вдарила по інфраструктурі Запоріжжя - ОВА21 жовтня, 22:43 • 25577 перегляди
Виклик медиків, пожежі в різних районах: що відомо про наслідки нічної атаки на Київ 21 жовтня, 22:59 • 29484 перегляди
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto05:30 • 20205 перегляди
Публікації
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка07:30 • 5570 перегляди
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto05:30 • 20229 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto21 жовтня, 13:53 • 63588 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto21 жовтня, 07:50 • 67883 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202621 жовтня, 06:03 • 66525 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ніколя Саркозі
Ульф Крістерссон
Актуальні місця
Україна
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Полтавська область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 21512 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 36657 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 46617 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 37061 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 92849 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
Золото
BFM TV
МіГ-31

Фіцо заявив про спроби зірвати зустріч Трампа-путіна у Будапешті

Київ • УНН

 • 960 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про наявність доказів спроб зірвати зустріч представників США та росії в Будапешті. Він закликав до безперешкодного проведення саміту Трампа та путіна за підтримки ЄС.

Фіцо заявив про спроби зірвати зустріч Трампа-путіна у Будапешті

Словацький прем'єр закликав до безперешкодного проведення саміту США-рф та водночас наголосив про докази спроб зірвати зустріч президентів США і рф в столиці Угорщини.

Передає УНН із посиланням на SME.sk, TASR і сторінку керівника кабміну Словаччини в соцмережі.

Деталі

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що в нього є "чіткі докази спроб зірвати" зустріч представників США та росії у Будапешті "будь-якою ціною".

Міністр закордонних справ однієї з держав-членів Європейського Союзу заявляє, що президента Росії Володимира Путіна можуть затримати під час польоту над цією країною, а з медіа-середовища Європейської Комісії надходять попередження до Угорщини про те, що вона повинна виконати міжнародний ордер на арешт.

– повідомив Фіцо.

Він додав, що на його думку, "ЄС перетворився на воєнний кабінет", та що "значна частина держав-членів ЄС підтримує війну в Україні", за словами Фіцо - "в наївній вірі, що таким чином вона може послабити і навіть перемогти Росію".

Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішення22.10.25, 00:57 • 41866 переглядiв

За словами прем'єр-міністра Словаччини, якщо Європейський Союз хоче якнайшвидшого встановлення миру в Україні, тоді слід зробити все можливе, щоб саміт Трампа та путіна в Угорщині пройшов без перешкод.

Саміт Трампа і Путіна в Будапешті має відбутися якнайшвидше, без будь-яких перешкод і за повної підтримки ЄС — така моя офіційна позиція

- заявив Фіцо.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна повністю підтримує зустріч Дональда Трампа та володимира путіна в Будапешті. Словаччина готова надати Угорщині допомогу в організації цього саміту, оскільки головний інтерес полягає у припиненні війни в Україні.

Зустріч Трампа і путіна в Будапешті зірвалася: москва захотіла надто багато – Reuters21.10.25, 20:57 • 3672 перегляди

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Словаччина
Угорщина
Будапешт
Україна