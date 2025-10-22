Фіцо заявив про спроби зірвати зустріч Трампа-путіна у Будапешті
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про наявність доказів спроб зірвати зустріч представників США та росії в Будапешті. Він закликав до безперешкодного проведення саміту Трампа та путіна за підтримки ЄС.
Словацький прем'єр закликав до безперешкодного проведення саміту США-рф та водночас наголосив про докази спроб зірвати зустріч президентів США і рф в столиці Угорщини.
Передає УНН із посиланням на SME.sk, TASR і сторінку керівника кабміну Словаччини в соцмережі.
Деталі
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що в нього є "чіткі докази спроб зірвати" зустріч представників США та росії у Будапешті "будь-якою ціною".
Міністр закордонних справ однієї з держав-членів Європейського Союзу заявляє, що президента Росії Володимира Путіна можуть затримати під час польоту над цією країною, а з медіа-середовища Європейської Комісії надходять попередження до Угорщини про те, що вона повинна виконати міжнародний ордер на арешт.
Він додав, що на його думку, "ЄС перетворився на воєнний кабінет", та що "значна частина держав-членів ЄС підтримує війну в Україні", за словами Фіцо - "в наївній вірі, що таким чином вона може послабити і навіть перемогти Росію".
За словами прем'єр-міністра Словаччини, якщо Європейський Союз хоче якнайшвидшого встановлення миру в Україні, тоді слід зробити все можливе, щоб саміт Трампа та путіна в Угорщині пройшов без перешкод.
Саміт Трампа і Путіна в Будапешті має відбутися якнайшвидше, без будь-яких перешкод і за повної підтримки ЄС — така моя офіційна позиція
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна повністю підтримує зустріч Дональда Трампа та володимира путіна в Будапешті. Словаччина готова надати Угорщині допомогу в організації цього саміту, оскільки головний інтерес полягає у припиненні війни в Україні.
