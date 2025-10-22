Фіцо заявив про спроби зірвати зустріч Трампа-путіна у Будапешті

Словацький прем'єр закликав до безперешкодного проведення саміту США-рф та водночас наголосив про докази спроб зірвати зустріч президентів США і рф в столиці Угорщини.

Передає УНН із посиланням на SME.sk, TASR і сторінку керівника кабміну Словаччини в соцмережі.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що в нього є "чіткі докази спроб зірвати" зустріч представників США та росії у Будапешті "будь-якою ціною".

Міністр закордонних справ однієї з держав-членів Європейського Союзу заявляє, що президента Росії Володимира Путіна можуть затримати під час польоту над цією країною, а з медіа-середовища Європейської Комісії надходять попередження до Угорщини про те, що вона повинна виконати міжнародний ордер на арешт.