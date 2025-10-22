$41.740.01
Фицо заявил о попытках сорвать встречу Трампа-Путина в Будапеште

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о наличии доказательств попыток сорвать встречу представителей США и России в Будапеште. Он призвал к беспрепятственному проведению саммита Трампа и Путина при поддержке ЕС.

Фицо заявил о попытках сорвать встречу Трампа-Путина в Будапеште

Словацкий премьер призвал к беспрепятственному проведению саммита США-РФ и одновременно отметил доказательства попыток сорвать встречу президентов США и РФ в столице Венгрии.

Передает УНН со ссылкой на SME.sk, TASR и страницу руководителя кабмина Словакии в соцсети.

Детали

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что у него есть "четкие доказательства попыток сорвать" встречу представителей США и России в Будапеште "любой ценой".

Министр иностранных дел одного из государств-членов Европейского Союза заявляет, что президента России Владимира Путина могут задержать во время полета над этой страной, а из медиа-среды Европейской Комиссии поступают предупреждения в Венгрию о том, что она должна выполнить международный ордер на арест.

– сообщил Фицо.

Он добавил, что, по его мнению, "ЕС превратился в военный кабинет", и что "значительная часть государств-членов ЕС поддерживает войну в Украине", по словам Фицо - "в наивной вере, что таким образом она может ослабить и даже победить Россию".

Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решение22.10.25, 00:57 • 41506 просмотров

По словам премьер-министра Словакии, если Европейский Союз хочет скорейшего установления мира в Украине, тогда следует сделать все возможное, чтобы саммит Трампа и Путина в Венгрии прошел без помех.

Саммит Трампа и Путина в Будапеште должен состояться как можно скорее, без каких-либо препятствий и при полной поддержке ЕС — такова моя официальная позиция

- заявил Фицо.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна полностью поддерживает встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште. Словакия готова оказать Венгрии помощь в организации этого саммита, поскольку главный интерес заключается в прекращении войны в Украине.

Встреча Трампа и Путина в Будапеште сорвалась: Москва захотела слишком многого – Reuters21.10.25, 20:57 • 3672 просмотра

Игорь Тележников

