Зеленський закликає ЄС подолати розбіжності щодо використання заморожених російських активів - Bloomberg
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський закликав союзників з ЄС подолати розбіжності щодо використання заморожених російських активів, оскільки нове фінансування є критично важливим для економіки країни. ЄС відклав до грудня рішення щодо використання російських державних активів для надання Україні кредитів на суму 140 млрд євро, стикаючись із запереченнями Бельгії та Словаччини.
Деталі
Він заявив, що нове фінансування є критично важливим для його зруйнованої війною економіки, щоб продовжувати боротьбу проти російських окупантів.
Я сподіваюся, що ми отримаємо це рішення. В іншому випадку нам доведеться шукати альтернативу, це питання нашого виживання. Тому ми дуже цього потребуємо. І я розраховую на партнерів
Контекст
ЄС відклав до грудня рішення про використання російських державних активів для надання Україні кредитів на суму 140 млрд євро (162 млрд доларів), яка потребує нового фінансування на початку наступного року.
Минулого місяця Євросоюз не зміг подолати заперечення Бельгії, яка володіє найбільшою часткою російських коштів і хоче отримати більші гарантії, що вона не буде нести відповідальність за потенційні юридичні ризики. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також заявив, що не підтримає жодного плану щодо конфіскації активів кремля, "якщо ці кошти будуть витрачені на військові витрати в Україні.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європа має бути готова підтримувати Україну ще принаймні три роки. За його словами, російський диктатор володимир путін не зможе так довго вести війну.