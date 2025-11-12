Україна готова воювати ще три роки, але путін не зможе стільки витримати - Сікорський
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європа має бути готова підтримувати Україну ще принаймні три роки. Він вважає, що російський диктатор путін не зможе так довго вести війну.
Європа має бути готова підтримувати Україну у війні з росією ще принаймні три роки. Про це в інтерв'ю TVP World заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє УНН.
Деталі
Водночас, за його словами, російський диктатор володимир путін не зможе так довго вести війну.
Україна планує трирічну війну, а ці колоніальні війни зазвичай тривають близько десяти років. Я не думаю, що путін зможе витримати це ще три роки
Він також закликав ЄС відігравати більш активну роль у переговорах щодо майбутнього мирного врегулювання.
"Сподіваюся, США продовжать постачати Україну розвідданими. Звичайно, Польща оплачує термінали Starlink, боєприпаси для американської зброї, призначеної для протиповітряної оборони та дальніх ударів, також важливі", - додав глава полдьського МЗС.
Нагадаємо
У жовтні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спробував пожартувати з Польщі та польського суду щодо можливого затримання літака путіна та роботи суду Польщі, але отримав рішучу і різку відповідь від польського колеги Радослава Сікорського.
Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет і цілісність України16.09.25, 09:21 • 16026 переглядiв