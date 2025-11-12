Украина готова воевать еще три года, но путин не сможет столько выдержать - Сикорский

Европа должна быть готова поддерживать Украину в войне с Россией еще как минимум три года. Об этом в интервью TVP World заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает УНН.

В то же время, по его словам, российский диктатор Владимир Путин не сможет так долго вести войну.

Украина планирует трехлетнюю войну, а эти колониальные войны обычно длятся около десяти лет. Я не думаю, что Путин сможет выдержать это еще три года