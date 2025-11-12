$42.010.06
12 ноября, 15:53
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
12 ноября, 13:38
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12 ноября, 12:03
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Украина готова воевать еще три года, но путин не сможет столько выдержать - Сикорский

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа должна быть готова поддерживать Украину еще по крайней мере три года. Он считает, что российский диктатор путин не сможет так долго вести войну.

Украина готова воевать еще три года, но путин не сможет столько выдержать - Сикорский

Европа должна быть готова поддерживать Украину в войне с Россией еще как минимум три года. Об этом в интервью TVP World заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает УНН.

Подробности

В то же время, по его словам, российский диктатор Владимир Путин не сможет так долго вести войну.

Украина планирует трехлетнюю войну, а эти колониальные войны обычно длятся около десяти лет. Я не думаю, что Путин сможет выдержать это еще три года

- сказал Сикорский.

Он также призвал ЕС играть более активную роль в переговорах по будущему мирному урегулированию.

"Надеюсь, США продолжат поставлять Украине разведданные. Конечно, Польша оплачивает терминалы Starlink, боеприпасы для американского оружия, предназначенного для противовоздушной обороны и дальних ударов, также важны", - добавил глава польского МИД.

Напомним

В октябре министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попытался пошутить над Польшей и польским судом относительно возможного задержания самолета Путина и работы суда Польши, но получил решительный и резкий ответ от польского коллеги Радослава Сикорского.

Сикорский заявил главе МИД Китая о необходимости уважать суверенитет и целостность Украины16.09.25, 09:21 • 16025 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Старлинк
Радослав Сикорский
Украина
Польша