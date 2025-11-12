Украина готова воевать еще три года, но путин не сможет столько выдержать - Сикорский
Киев • УНН
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа должна быть готова поддерживать Украину еще по крайней мере три года. Он считает, что российский диктатор путин не сможет так долго вести войну.
Европа должна быть готова поддерживать Украину в войне с Россией еще как минимум три года. Об этом в интервью TVP World заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает УНН.
Подробности
В то же время, по его словам, российский диктатор Владимир Путин не сможет так долго вести войну.
Украина планирует трехлетнюю войну, а эти колониальные войны обычно длятся около десяти лет. Я не думаю, что Путин сможет выдержать это еще три года
Он также призвал ЕС играть более активную роль в переговорах по будущему мирному урегулированию.
"Надеюсь, США продолжат поставлять Украине разведданные. Конечно, Польша оплачивает терминалы Starlink, боеприпасы для американского оружия, предназначенного для противовоздушной обороны и дальних ударов, также важны", - добавил глава польского МИД.
Напомним
В октябре министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попытался пошутить над Польшей и польским судом относительно возможного задержания самолета Путина и работы суда Польши, но получил решительный и резкий ответ от польского коллеги Радослава Сикорского.
