Бои за Покровск 3 января: Силы обороны продолжают контролировать северную часть города
Силы обороны Украины контролируют северную часть Покровска и держат оборону в Мирнограде, ликвидируя противника на подступах к городу. С начала суток 3 января ВСУ отбили 49 российских штурмов, 16 из которых были на Покровском направлении.
Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска. В то же время в Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Восток".
Подробности
С начала суток 3 января украинские военные отбили 49 российских штурмов. На Покровском направлении сегодня враг 16 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Филиа и в сторону Белицкого.
Логистика остается затрудненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград
Напомним
По данным Генерального штаба ВСУ, 3 января вдоль всей линии фронта зафиксировано 104 боевых столкновения. российские войска продолжают активные штурмы и обстрелы, в частности приграничных населенных пунктов Сумской области.
Также по данным Командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 3 января силы ПВО обезвредили 80 из 95 российских ударных беспилотников, атаковавших с разных направлений. Зафиксированы попадания на 8 локациях и падение обломков на двух.