15:51 • 14315 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
15:04 • 22139 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
13:18 • 24994 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 44959 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 67801 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 61777 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 81672 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 46123 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 73802 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 103425 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
Truth Social

Бои за Покровск 3 января: Силы обороны продолжают контролировать северную часть города

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Силы обороны Украины контролируют северную часть Покровска и держат оборону в Мирнограде, ликвидируя противника на подступах к городу. С начала суток 3 января ВСУ отбили 49 российских штурмов, 16 из которых были на Покровском направлении.

Бои за Покровск 3 января: Силы обороны продолжают контролировать северную часть города

Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска. В то же время в Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Восток".

Подробности

С начала суток 3 января украинские военные отбили 49 российских штурмов. На Покровском направлении сегодня враг 16 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Филиа и в сторону Белицкого.

Логистика остается затрудненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград

- говорится в сообщении.

Напомним

По данным Генерального штаба ВСУ, 3 января вдоль всей линии фронта зафиксировано 104 боевых столкновения. российские войска продолжают активные штурмы и обстрелы, в частности приграничных населенных пунктов Сумской области.

Также по данным Командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 3 января силы ПВО обезвредили 80 из 95 российских ударных беспилотников, атаковавших с разных направлений. Зафиксированы попадания на 8 локациях и падение обломков на двух.

Евгений Устименко

