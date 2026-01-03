Бої за Покровськ 3 січня: Сили оборони продовжують контролювати північну частину міста

Сили оборони України продовжують контролювати північну частину Покровська. Водночас у Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Схід".

Деталі

Від початку доби 3 січня українські військові 49 російських штурмів. На Покровському напрямку сьогодні ворог 16 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік Білицького.

Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

За даними Генерального штабу ЗСУ, 3 січня вздовж усієї лінії фронту зафіксовано 104 бойові зіткнення. російські війська продовжують активні штурми та обстріли, зокрема прикордонних населених пунктів Сумської області.

Також за даними Командування Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 3 січня сили ППО знешкодили 80 із 95 російських ударних безпілотників, що атакували з різних напрямків. Зафіксовано влучання на 8 локаціях та падіння уламків на двох.