Бої за Покровськ 3 січня: Сили оборони продовжують контролювати північну частину міста

$42.170.00
49.550.00
ukenru
15:51 • 14257 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
15:04 • 22031 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
13:18 • 24910 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 44880 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 67717 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 61726 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 81604 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 46105 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 73791 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 103399 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.2м/с
71%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп підтвердив проведення успішної операції у Венесуелі: Мадуро затримали і вивезли з країниPhoto3 січня, 09:57 • 7882 перегляди
Президент Чехії обговорить антиукраїнські заяви спікера парламенту на урядовому рівні3 січня, 10:18 • 25087 перегляди
Черги на кордоні: після Нового року найскладніша ситуація на польському напрямку3 січня, 11:16 • 24078 перегляди
Рубіо заявив, що Мадуро вже перебуває під вартою у США, а військові дії у Венесуелі завершено3 січня, 11:32 • 32811 перегляди
Трамп опублікував фото Мадуро на борту авіаносця USS Iwo Jima після затриманняPhoto16:37 • 17567 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 61342 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 80327 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 94299 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 230301 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 159569 перегляди
Актуальнi люди
Ніколас Мадуро
Дональд Трамп
Пем Бонді
Марко Рубіо
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Венесуела
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Миколаївська область
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 56951 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 66431 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 64575 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 159569 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 60306 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Опалення
Truth Social

Бої за Покровськ 3 січня: Сили оборони продовжують контролювати північну частину міста

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Сили оборони України контролюють північну частину Покровська та тримають оборону в Мирнограді, ліквідовуючи противника на підступах до міста. Від початку доби 3 січня ЗСУ відбили 49 російських штурмів, 16 з яких були на Покровському напрямку.

Бої за Покровськ 3 січня: Сили оборони продовжують контролювати північну частину міста

Сили оборони України продовжують контролювати північну частину Покровська. Водночас у Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Схід".

Деталі

Від початку доби 3 січня українські військові 49 російських штурмів. На Покровському напрямку сьогодні ворог 16 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік Білицького.

Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

За даними Генерального штабу ЗСУ, 3 січня вздовж усієї лінії фронту зафіксовано 104 бойові зіткнення. російські війська продовжують активні штурми та обстріли, зокрема прикордонних населених пунктів Сумської області.

Також за даними Командування Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 3 січня сили ППО знешкодили 80 із 95 російських ударних безпілотників, що атакували з різних напрямків. Зафіксовано влучання на 8 локаціях та падіння уламків на двох.

Євген Устименко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Покровськ
Сумська область
Мирноград
Повітряні сили Збройних сил України
Збройні сили України