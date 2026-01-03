На фронті від початку доби - 104 боєзіткнення: найінтенсивніші бої на Харківщині та Донеччині

Станом на 16:00 3 січня вздовж усієї лінії фронту зафіксовано 104 бойові зіткнення. російські війська продовжують активні штурми та обстріли, зокрема прикордонних населених пунктів Сумської області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали райони населених пунктів Бачівськ, Біла Береза, Рижівка, Сімейкине, Безсалівка, Бобилівка Сумської області - йдеться у дописі.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Північно-Слобожанському і курському напрямках від початку доби ворог здійснив 42 обстріли, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції українських військових у районах Вовчанська, Стариці, Приліпок та у напрямку Ізбицького. Чотири боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 10 наступальних дій у районах Синьківки, Нової Кругляківки та у бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки і Курилівки.

На Лиманському напрямку зафіксовано 13 атак у районах Новоселівки, Мирного, Зарічного та у напрямку Ольгівки, Дробишевого і Ставків. П’ять боєзіткнень тривають.

На Слов’янському напрямку противник тричі атакував у районі Дронівки та у бік Закітного. На Краматорському напрямку наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог 16 разів атакував в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Іванопілля, Берестка та Степанівки.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 16 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік Білицького. Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку українські військові відбили вісім атак, ще два бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 19 бойових зіткнень, п’ять із них продовжуються. Авіація противника завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Воздвижівка, Святопетрівка, Староукраїнка, Гуляйполе, Варварівка та Різдвянка.

На Оріхівському напрямку сталося два боєзіткнення, на Придніпровському - українські підрозділи відбили дві атаки в напрямку Антонівського мосту.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ противника по всій лінії фронту. Бойові дії тривають.

Нагадаємо

На Сумщині внаслідок російської атаки FPV-дроном загинув 52-річний мешканець Есманської громади. Чоловік йшов по воду, коли його атакував ворожий дрон.