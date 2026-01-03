$42.170.00
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 26528 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 51475 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОП
2 січня, 11:39 • 52677 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОП
2 січня, 09:17 • 73609 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 43599 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 71832 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 100890 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 68142 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 61043 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатися
На Сумщині внаслідок атаки FPV-дрона загинув цивільний чоловік

Київ • УНН

На Сумщині внаслідок російської атаки FPV-дроном загинув 52-річний мешканець Есманської громади. Чоловік йшов по воду, коли його атакував ворожий дрон.

У Сумській області внаслідок російської атаки загинув мирний мешканець. Чоловік потрапив під удар FPV-дрона, коли йшов по воду. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає УНН.

Деталі

На жаль, сьогодні на Сумщині внаслідок ворожої атаки загинув цивільний чоловік. 52-річний мешканець Есманської громади йшов по воду, коли його атакував російський FPV-дрон. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого

 - йдеться у дописі.

Додатково

російські війська продовжують використовувати дрони на низьких висотах, атакуючи українську енергетику. Це є частиною стратегії Росії щодо затягування війни та відкладання мирних переговорів.

Алла Кіосак

