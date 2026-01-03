На Сумщині внаслідок атаки FPV-дрона загинув цивільний чоловік
Київ • УНН
У Сумській області внаслідок російської атаки загинув мирний мешканець. Чоловік потрапив під удар FPV-дрона, коли йшов по воду. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає УНН.
Деталі
На жаль, сьогодні на Сумщині внаслідок ворожої атаки загинув цивільний чоловік. 52-річний мешканець Есманської громади йшов по воду, коли його атакував російський FPV-дрон. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого
Додатково
російські війська продовжують використовувати дрони на низьких висотах, атакуючи українську енергетику. Це є частиною стратегії Росії щодо затягування війни та відкладання мирних переговорів.