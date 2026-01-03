В Сумской области в результате атаки FPV-дрона погиб гражданский мужчина
Киев • УНН
В Сумской области в результате российской атаки FPV-дроном погиб 52-летний житель Эсманской общины. Мужчина шел за водой, когда его атаковал вражеский дрон.
Подробности
К сожалению, сегодня в Сумской области в результате вражеской атаки погиб гражданский мужчина. 52-летний житель Эсманской общины шел за водой, когда его атаковал российский FPV-дрон. Искренние соболезнования родным и близким погибшего
Дополнительно
российские войска продолжают использовать дроны на низких высотах, атакуя украинскую энергетику. Это является частью стратегии России по затягиванию войны и откладыванию мирных переговоров.