В Сумской области в результате атаки FPV-дрона погиб гражданский мужчина

В Сумской области в результате российской атаки погиб мирный житель. Мужчина попал под удар FPV-дрона, когда шел за водой. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает УНН.

Подробности

К сожалению, сегодня в Сумской области в результате вражеской атаки погиб гражданский мужчина. 52-летний житель Эсманской общины шел за водой, когда его атаковал российский FPV-дрон. Искренние соболезнования родным и близким погибшего - говорится в сообщении.

Дополнительно

российские войска продолжают использовать дроны на низких высотах, атакуя украинскую энергетику. Это является частью стратегии России по затягиванию войны и откладыванию мирных переговоров.