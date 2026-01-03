$42.170.00
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 26713 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 51657 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 52848 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 73774 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 43642 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 71872 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 100917 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 68157 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 61052 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Графики отключений электроэнергии
В Сумской области в результате атаки FPV-дрона погиб гражданский мужчина

Киев • УНН

 • 100 просмотра

В Сумской области в результате российской атаки FPV-дроном погиб 52-летний житель Эсманской общины. Мужчина шел за водой, когда его атаковал вражеский дрон.

В Сумской области в результате атаки FPV-дрона погиб гражданский мужчина

В Сумской области в результате российской атаки погиб мирный житель. Мужчина попал под удар FPV-дрона, когда шел за водой. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает УНН.

Подробности

К сожалению, сегодня в Сумской области в результате вражеской атаки погиб гражданский мужчина. 52-летний житель Эсманской общины шел за водой, когда его атаковал российский FPV-дрон. Искренние соболезнования родным и близким погибшего

 - говорится в сообщении.

Дополнительно

российские войска продолжают использовать дроны на низких высотах, атакуя украинскую энергетику. Это является частью стратегии России по затягиванию войны и откладыванию мирных переговоров.

Алла Киосак

ОбществоВойна в Украине
Техника
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Сумская область
Украина