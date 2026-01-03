$42.170.00
На фронте с начала суток – 104 боестолкновения: самые интенсивные бои на Харьковщине и Донетчине

Киев • УНН

 • 474 просмотра

российские войска активно штурмуют и обстреливают, в частности приграничные населенные пункты Сумской области. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 42 обстрела, а на Гуляйпольском направлении зафиксировано 19 боевых столкновений.

На фронте с начала суток – 104 боестолкновения: самые интенсивные бои на Харьковщине и Донетчине

По состоянию на 16:00 3 января вдоль всей линии фронта зафиксировано 104 боевых столкновения. российские войска продолжают активные штурмы и обстрелы, в частности приграничных населенных пунктов Сумской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали районы населенных пунктов Бачевск, Белая Береза, Рыжевка, Семейкино, Бессаловка, Бобылевка Сумской области 

- говорится в сообщении.

По информации Генштаба ВСУ, на Северо-Слобожанском и курском направлениях с начала суток враг совершил 42 обстрела, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал позиции украинских военных в районах Волчанска, Старицы, Прилепок и в направлении Избицкого. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг совершил 10 наступательных действий в районах Синьковки, Новой Кругляковки и в сторону Купянска, Петропавловки, Кучеровки и Куриловки.

На Лиманском направлении зафиксировано 13 атак в районах Новоселовки, Мирного, Заречного и в направлении Ольговки, Дробышево и Ставков. Пять боестолкновений продолжаются.

На Славянском направлении противник трижды атаковал в районе Дроновки и в сторону Закитного. На Краматорском направлении наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг 16 раз атаковал в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Иванополья, Берестка и Степановки.

На Покровском направлении сегодня враг 16 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Филиал и в сторону Белицкого. Одно боестолкновение продолжается.

На Александровском направлении украинские военные отбили восемь атак, еще два боя продолжаются.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 19 боевых столкновений, пять из них продолжаются. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Зализничное, Воздвижевка, Святопетровка, Староукраинка, Гуляйполе, Варваровка и Рождественка.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения, на Приднепровском - украинские подразделения отбили две атаки в направлении Антоновского моста.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление противника по всей линии фронта. Боевые действия продолжаются.

Напомним

В Сумской области в результате российской атаки FPV-дроном погиб 52-летний житель Эсманской общины. Мужчина шел за водой, когда его атаковал вражеский дрон.

Алла Киосак

Украина