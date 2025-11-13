$42.010.06
Зеленский призывает ЕС преодолеть разногласия по использованию замороженных российских активов - Bloomberg

Киев • УНН

 • 610 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников из ЕС преодолеть разногласия по использованию замороженных российских активов, поскольку новое финансирование критически важно для экономики страны. ЕС отложил до декабря решение об использовании российских государственных активов для предоставления Украине кредитов на сумму 140 млрд евро, сталкиваясь с возражениями Бельгии и Словакии.

Зеленский призывает ЕС преодолеть разногласия по использованию замороженных российских активов - Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников из Европейского Союза преодолеть разногласия относительно использования замороженных российских активов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Он заявил, что новое финансирование критически важно для его разрушенной войной экономики, чтобы продолжать борьбу против российских оккупантов.

Я надеюсь, что мы получим это решение. В противном случае нам придется искать альтернативу, это вопрос нашего выживания. Поэтому мы очень в этом нуждаемся. И я рассчитываю на партнеров

- заявил Зеленский.

Контекст

ЕС отложил до декабря решение об использовании российских государственных активов для предоставления Украине кредитов на сумму 140 млрд евро (162 млрд долларов), которая нуждается в новом финансировании в начале следующего года.

В прошлом месяце Евросоюз не смог преодолеть возражения Бельгии, которая владеет наибольшей долей российских средств и хочет получить большие гарантии, что она не будет нести ответственность за потенциальные юридические риски. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что не поддержит ни одного плана по конфискации активов кремля, "если эти средства будут потрачены на военные расходы в Украине.

Напомним

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа должна быть готова поддерживать Украину еще по крайней мере три года. По его словам, российский диктатор владимир путин не сможет так долго вести войну.

Евгений Устименко

