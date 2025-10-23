У росії адміністраторку Telegram-каналу "Мелітополь це Україна" Яну Суворову засудили до 14 років колонії
Київ • УНН
У ростові-на-дону росіяни засудили до 14 років адміністраторку Телеграм-каналу із Мелітополя, яку звинуватили у тероризмі.
Південний окружний військовий суд у ростові-на-дону ухвалив вирок 21-річній адміністраторці мелітопольського міського телеграм-каналу "Мелітополь це Україна" Яні Суворовій. Дівчину визнали винною у скоєнні теракту зі значною шкодою у складі групи, шпигунстві, участі у терористичній спільноті та призначили їй 14 років колонії, про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
Суворову затримали 20 серпня 2023 року. Цього дня в окупованому Мелітополі відбулися масові затримання журналістів та блогерів, яких російські силовики пов'язували з місцевими телеграм-каналами та чатами — "Мелітополь це Україна", "РІА-Мелітополь" та "Гачі-куточок". За версією ФСБ, мережа проукраїнських медіа служила "для збору розвідувальної інформації та психологічного впливу на мешканців регіону".
Зазначається, що адміністратори інформресурсів, переконуючи мешканців області в абсолютній конфіденційності, нібито схиляли їх до збору та передачі відомостей про місця дислокації та пересування російських військовослужбовців, військової техніки та іншої інформації, здатної завдати шкоди безпеці Російської Федерації.
Суд проходив у закритому режимі, проте росЗМІ дізналися, що Суворову та її колег звинувачували, зокрема, в тому, що вони навели HIMARS на будівлю мелітопольського коледжу, де розташовувалися управління Росгвардії та ФСБ у Запорізькій області. 27 березня 2023 року ЗСУ завдали удару по коледжу.
За даними росЗМІ, жодна людина у будівлі не постраждала, силовики евакуювалися, як тільки в місті оголосили ракетну атаку.
Доповнення
