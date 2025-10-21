$41.760.03
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина Ганіча
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
Замах на прем'єра Словаччини Фіцо: стрілка засудили до 21 року

Київ • УНН

72-річного Юрая Цінтулу за напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо засудили до 21 року ув'язнення. Суд скористався можливістю надзвичайного скорочення покарання, хоча напад визнано актом тероризму.

Замах на прем'єра Словаччини Фіцо: стрілка засудили до 21 року

У Словаччині спеціалізований кримінальний суд засудив 72-річного Юрая Цінтулу за напад на прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо до 21 року ув'язнення, скориставшись можливістю надзвичайного скорочення покарання і не призначивши довічний термін, пише УНН з посиланням на Dennik N.

Деталі

"Сенат Спеціалізованого кримінального суду імені Ігоря Краліка засудив стрілка Юрая Цінтулу до 21 року. Таким чином, суд скористався можливістю надзвичайного скорочення покарання", - пише видання.

Цінтулі загрожувало довічне ув'язнення. Напад на прем'єр-міністра Словаччини 15 травня минулого року в Гандловій визнано "актом тероризму".

На початку судового розгляду не було жодних сумнівів, що Сенат визнає нападника винним. Його адвокат Намір Альясрі також кілька разів заявляв, що очевидно, хто стріляв у прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Цінтулу затримали одразу після вчинення нападу, а регіональне телебачення зафіксувало напад на камеру, яка була перед будівлею, де стався напад. Цінтула зізнався у стрілянині.

Замах на прем'єра Словаччини Фіцо перекваліфікували на терористичний акт04.07.24, 11:00 • 18819 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Довічне позбавлення волі
Роберт Фіцо
Словаччина