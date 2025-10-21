Замах на прем'єра Словаччини Фіцо: стрілка засудили до 21 року
72-річного Юрая Цінтулу за напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо засудили до 21 року ув'язнення. Суд скористався можливістю надзвичайного скорочення покарання, хоча напад визнано актом тероризму.
У Словаччині спеціалізований кримінальний суд засудив 72-річного Юрая Цінтулу за напад на прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо до 21 року ув'язнення, скориставшись можливістю надзвичайного скорочення покарання і не призначивши довічний термін, пише УНН з посиланням на Dennik N.
Деталі
"Сенат Спеціалізованого кримінального суду імені Ігоря Краліка засудив стрілка Юрая Цінтулу до 21 року. Таким чином, суд скористався можливістю надзвичайного скорочення покарання", - пише видання.
Цінтулі загрожувало довічне ув'язнення. Напад на прем'єр-міністра Словаччини 15 травня минулого року в Гандловій визнано "актом тероризму".
На початку судового розгляду не було жодних сумнівів, що Сенат визнає нападника винним. Його адвокат Намір Альясрі також кілька разів заявляв, що очевидно, хто стріляв у прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Цінтулу затримали одразу після вчинення нападу, а регіональне телебачення зафіксувало напад на камеру, яка була перед будівлею, де стався напад. Цінтула зізнався у стрілянині.
