Покушение на премьера Словакии Фицо: стрелка приговорили к 21 году

$41.760.03
48.660.10
ukenru
07:53 • 2654 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32 • 5364 просмотра
РФ снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
06:03 • 15809 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
05:35 • 16879 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
05:00 • 14880 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 27319 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
20 октября, 14:23 • 47910 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 39204 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 47648 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 87071 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.6м/с
79%
751мм
Популярные новости
ростовскую область рф массированно атаковали беспилотники: пропал свет, есть раненые (видео)PhotoVideo20 октября, 23:40 • 15292 просмотра
В Киеве и областях второй раз за ночь объявили тревогу21 октября, 01:14 • 18700 просмотра
Испания передаст Украине 70 генераторов для укрепления энергосистемыVideo21 октября, 01:40 • 3874 просмотра
Китайская Unitree Robotics представила нового бионического гуманоидного роботаPhotoVideo21 октября, 02:37 • 8626 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 9370 просмотра
публикации
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto07:50 • 3576 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202606:03 • 15802 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 29812 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 87066 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 58037 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Блогеры
Руслан Стефанчук
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Белый дом
Китай
Реклама
УНН Lite
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail05:58 • 9530 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 18382 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 74901 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 69839 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 89676 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
Financial Times
Фильм

Покушение на премьера Словакии Фицо: стрелка приговорили к 21 году

Киев • УНН

 • 750 просмотра

72-летнего Юрая Цинтулу за нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо приговорили к 21 году заключения. Суд воспользовался возможностью чрезвычайного сокращения наказания, хотя нападение признано актом терроризма.

Покушение на премьера Словакии Фицо: стрелка приговорили к 21 году

В Словакии специализированный уголовный суд приговорил 72-летнего Юрая Цинтулу за нападение на премьер-министра страны Роберта Фицо к 21 году заключения, воспользовавшись возможностью чрезвычайного сокращения наказания и не назначив пожизненный срок, пишет УНН со ссылкой на Dennik N.

Детали

"Сенат Специализированного уголовного суда имени Игоря Кралика приговорил стрелка Юрая Цинтулу к 21 году. Таким образом, суд воспользовался возможностью чрезвычайного сокращения наказания", - пишет издание.

Цинтуле грозило пожизненное заключение. Нападение на премьер-министра Словакии 15 мая прошлого года в Гандлове признано "актом терроризма".

В начале судебного разбирательства не было никаких сомнений, что Сенат признает нападавшего виновным. Его адвокат Намир Альяси также несколько раз заявлял, что очевидно, кто стрелял в премьер-министра Роберта Фицо. Цинтулу задержали сразу после совершения нападения, а региональное телевидение зафиксировало нападение на камеру, которая была перед зданием, где произошло нападение. Цинтула признался в стрельбе.

Покушение на премьера Словакии Фицо переквалифицировали на террористический акт04.07.24, 11:00 • 18819 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Пожизненное лишение свободы
Роберт Фицо
Словакия