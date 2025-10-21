Покушение на премьера Словакии Фицо: стрелка приговорили к 21 году
72-летнего Юрая Цинтулу за нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо приговорили к 21 году заключения. Суд воспользовался возможностью чрезвычайного сокращения наказания, хотя нападение признано актом терроризма.
В Словакии специализированный уголовный суд приговорил 72-летнего Юрая Цинтулу за нападение на премьер-министра страны Роберта Фицо к 21 году заключения, воспользовавшись возможностью чрезвычайного сокращения наказания и не назначив пожизненный срок, пишет УНН со ссылкой на Dennik N.
Детали
"Сенат Специализированного уголовного суда имени Игоря Кралика приговорил стрелка Юрая Цинтулу к 21 году. Таким образом, суд воспользовался возможностью чрезвычайного сокращения наказания", - пишет издание.
Цинтуле грозило пожизненное заключение. Нападение на премьер-министра Словакии 15 мая прошлого года в Гандлове признано "актом терроризма".
В начале судебного разбирательства не было никаких сомнений, что Сенат признает нападавшего виновным. Его адвокат Намир Альяси также несколько раз заявлял, что очевидно, кто стрелял в премьер-министра Роберта Фицо. Цинтулу задержали сразу после совершения нападения, а региональное телевидение зафиксировало нападение на камеру, которая была перед зданием, где произошло нападение. Цинтула признался в стрельбе.
