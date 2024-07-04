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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Покушение на премьера Словакии Фицо переквалифицировали на террористический акт

Покушение на премьера Словакии Фицо переквалифицировали на террористический акт

Киев  •  УНН

4 июля 2024, 08:00  •  6045 просмотра

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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который получил огнестрельные ранения, было переквалифицировано на террористический акт вместо покушения на убийство.

Майское покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который выздоравливает от огнестрельных ранений, переквалифицировали как теракт, до сих пор это была попытка умышленного убийства. Об изменении правовой квалификации преступления заявил генеральный прокурор страны Марош Жилинка в Facebook, пишет УНН.

Детали

"В деле о нападении на премьер-министра Словацкой Республики изменена правовая квалификация деяния, за которое осуществляется преследование. На основании полученных доказательств деяние, за которое осуществляется преследование, будет юридически квалифицировано как особо тяжкое преступление террористического акта", - написал Жилинка.

Премьер Словакии Фицо в дальнейшем будет постоянно ощущать последствия ранения, но уже скоро может вернуться к работе1 июля 2024, 14:05 • 17138 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
robert-fitsoРоберт Фицо
slovakiyaСловакия
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