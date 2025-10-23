В России администратора Telegram-канала "Мелитополь это Украина" Яну Суворову приговорили к 14 годам колонии
Киев • УНН
В Ростове-на-Дону россияне приговорили к 14 годам администратора Телеграм-канала из Мелитополя, которую обвинили в терроризме.
Южный окружной военный суд в ростове-на-дону вынес приговор 21-летней администраторше мелитопольского городского телеграм-канала "Мелитополь это Украина" Яне Суворовой. Девушку признали виновной в совершении теракта со значительным ущербом в составе группы, шпионаже, участии в террористическом сообществе и назначили ей 14 лет колонии, об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Суворову задержали 20 августа 2023 года. В этот день в оккупированном Мелитополе произошли массовые задержания журналистов и блогеров, которых российские силовики связывали с местными телеграм-каналами и чатами — "Мелитополь это Украина", "РИА-Мелитополь" и "Гачи-уголок". По версии ФСБ, сеть проукраинских медиа служила "для сбора разведывательной информации и психологического воздействия на жителей региона".
Отмечается, что администраторы информресурсов, убеждая жителей области в абсолютной конфиденциальности, якобы склоняли их к сбору и передаче сведений о местах дислокации и передвижения российских военнослужащих, военной техники и иной информации, способной нанести ущерб безопасности Российской Федерации.
Суд проходил в закрытом режиме, однако росСМИ узнали, что Суворову и ее коллег обвиняли, в частности, в том, что они навели HIMARS на здание мелитопольского колледжа, где располагались управления Росгвардии и ФСБ в Запорожской области. 27 марта 2023 года ВСУ нанесли удар по колледжу.
По данным росСМИ, ни один человек в здании не пострадал, силовики эвакуировались, как только в городе объявили ракетную атаку.
Дополнение
