Словаччина передасть Україні п’ять машин Bozena та іншу техніку для розмінування

Ексклюзив
12:45 • 9060 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 19212 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 21591 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 25303 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 51894 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 28453 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 35892 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 63910 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 75956 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 91243 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Російські війська вночі вкотре атакували енергетику - знову на Чернігівщині6 жовтня, 06:37 • 24851 перегляди
На Вовчанському напрямку відбувся масований штурм рф - Демченко6 жовтня, 07:10 • 4096 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 30132 перегляди
Навчальні центри переміщуються вглиб країни, далі від лінії фронту - Сирський11:59 • 3624 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto12:01 • 17653 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto12:01 • 17739 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 30224 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 51895 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 175431 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м'ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 103853 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Себастьян Лекорню
Емманюель Макрон
Україна
Нідерланди
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Державний кордон України
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 61129 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 57895 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 133516 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 65685 перегляди
Тарантіно об'єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 67167 перегляди
MIM-104 Patriot
IRIS-T
NASAMS
Безпілотний літальний апарат
МіГ-31

Словаччина передасть Україні п’ять машин Bozena та іншу техніку для розмінування

Київ • УНН

 • 636 перегляди

Словаччина передасть Україні п'ять машин Bozena та іншу техніку для розмінування. Підписано угоду про безоплатну передачу інженерного, будівельного, транспортного та медичного обладнання.

Словаччина передасть Україні п’ять машин Bozena та іншу техніку для розмінування

Україна отримає від Словаччини п’ять машин Bozena та іншу техніку для розмінування. Віцепрем’єр-міністр і українська сторона також підписали угоду про передачу інженерного та будівельного обладнання, транспорту й медичних засобів, пише УНН із посиланням на Міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Підписали з Віцепрем’єр-міністром, Міністром оборони Словаччини Робертом Каліняком угоду про передачу обладнання та техніки нелетального призначення. Словаччина безоплатно надасть Україні інженерну й будівельну техніку, зокрема машини Bozena, транспорт, комплекси розмінування, засоби медичної евакуації

- ідеться у дописі.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував Словаччині за послідовну підтримку України та повідомив, що країна вже готує п’ятнадцятий пакет допомоги. Окрім цього, сторони обговорили нові можливості для співпраці між українськими й словацькими компаніями.

Словаччина приєднається до обговорення "стіни дронів", а від імені Угорщини говорити у Єврокомісії не будуть - речник24.09.25, 16:57 • 2915 переглядiв

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
благодійність
Роберт Калиняк
Копенгаген
Роберт Фіцо
Словаччина
Україна
Денис Шмигаль