Словаччина передасть Україні п’ять машин Bozena та іншу техніку для розмінування

Україна отримає від Словаччини п’ять машин Bozena та іншу техніку для розмінування. Віцепрем’єр-міністр і українська сторона також підписали угоду про передачу інженерного та будівельного обладнання, транспорту й медичних засобів, пише УНН із посиланням на Міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Підписали з Віцепрем’єр-міністром, Міністром оборони Словаччини Робертом Каліняком угоду про передачу обладнання та техніки нелетального призначення. Словаччина безоплатно надасть Україні інженерну й будівельну техніку, зокрема машини Bozena, транспорт, комплекси розмінування, засоби медичної евакуації