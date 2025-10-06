Словаччина передасть Україні п’ять машин Bozena та іншу техніку для розмінування
Київ • УНН
Словаччина передасть Україні п'ять машин Bozena та іншу техніку для розмінування. Підписано угоду про безоплатну передачу інженерного, будівельного, транспортного та медичного обладнання.
Україна отримає від Словаччини п’ять машин Bozena та іншу техніку для розмінування. Віцепрем’єр-міністр і українська сторона також підписали угоду про передачу інженерного та будівельного обладнання, транспорту й медичних засобів, пише УНН із посиланням на Міністра оборони України Дениса Шмигаля.
Підписали з Віцепрем’єр-міністром, Міністром оборони Словаччини Робертом Каліняком угоду про передачу обладнання та техніки нелетального призначення. Словаччина безоплатно надасть Україні інженерну й будівельну техніку, зокрема машини Bozena, транспорт, комплекси розмінування, засоби медичної евакуації
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував Словаччині за послідовну підтримку України та повідомив, що країна вже готує п’ятнадцятий пакет допомоги. Окрім цього, сторони обговорили нові можливості для співпраці між українськими й словацькими компаніями.
Словаччина приєднається до обговорення "стіни дронів", а від імені Угорщини говорити у Єврокомісії не будуть - речник24.09.25, 16:57 • 2915 переглядiв