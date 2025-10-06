Словакия передаст Украине пять машин Bozena и другую технику для разминирования

Украина получит от Словакии пять машин Bozena и другую технику для разминирования. Вице-премьер-министр и украинская сторона также подписали соглашение о передаче инженерного и строительного оборудования, транспорта и медицинских средств, пишет УНН со ссылкой на Министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Подписали с Вице-премьер-министром, Министром обороны Словакии Робертом Калиняком соглашение о передаче оборудования и техники нелетального назначения. Словакия безвозмездно предоставит Украине инженерную и строительную технику, в частности машины Bozena, транспорт, комплексы разминирования, средства медицинской эвакуации - говорится в сообщении.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Словакию за последовательную поддержку Украины и сообщил, что страна уже готовит пятнадцатый пакет помощи. Кроме этого, стороны обсудили новые возможности для сотрудничества между украинскими и словацкими компаниями.

