Словаччина не братиме участі у військових ініціативах ЄС щодо України - Фіцо
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не братиме участі в ініціативах ЄС з військової підтримки України, вважаючи плани Брюсселя надати Києву 140 мільярдів євро "найбільшою помилкою". Глава словацької дипломатії Юрай Бланар заперечив ізоляцію Словаччини, посилаючись на підтримку партнерів у винятках для експорту російських нафтопродуктів.
Словаччина не братиме участі в жодних ініціативах Європейського Союзу, спрямованих на військову підтримку України. Про це на пресконференції в неділю заявив прем'єр-міністр цієї країни Роберт Фіцо, повідомляє УНН із посиланням на Aktuality.sk.
Деталі
За його словами, плани Брюсселя надати Києву 140 мільярдів євро в найближчі роки "найбільшою помилкою, яку робить ЄС".
Як прем’єр-міністр, я відмовляюся дозволити Словаччині брати участь у будь-якій фінансовій схемі, спрямованій на допомогу Україні у веденні війни та військовими витратами
У свою чергу глава словацької дипломатії Юрай Бланар заперечив твердження місцевої опозиції про те, що Словаччина ізольована у зовнішній політиці. Він заявив, що уряд у Брюсселі просуває конкретні національні інтереси та отримує підтримку партнерів.
"Яка ізоляція? Ми домовилися про винятки, наприклад, для експорту російських нафтопродуктів до Чеської Республіки, для запчастин або обслуговування наших нафто- та газопроводів. Наші європейські партнери нас підтримали", – заявив глава словацького МЗС..
Нагадаємо
Днями прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його уряд ніколи не підпише гарантії кредиту для України на військові витрати. За його словами, Словаччина не витратить жодного цента з власного бюджету на ці цілі, але готова допомагати Україні в гуманітарних питаннях.
