Словакия не будет участвовать в военных инициативах ЕС по Украине - Фицо

$41.900.00
48.550.00
ukenru
26 октября, 18:56 • 10609 просмотра
Ограничение потребления электроэнергии: у кого не будет света 27 октября
26 октября, 15:25 • 22296 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 24491 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 24485 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 30389 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 23461 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 19831 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 39071 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 14496 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 14000 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0м/с
95%
740мм
Популярные новости
"Добрая, искренняя, улыбчивая": в Киеве из-за атаки рф 26 октября погибли Анастасия Маслий и ее мамаPhoto26 октября, 16:05 • 11451 просмотра
Сгорел дотла: российский дрон атаковал микроавтобус в Сумской области, пятеро раненых, среди них - ребенокPhoto26 октября, 16:43 • 5556 просмотра
Имеет бюст Стефана Батория: в Национальном музее истории Украины показали дворянскую саблю XVII-XVIII вековPhoto26 октября, 17:31 • 5204 просмотра
Ни одна нация в мире не должна оставаться в одиночестве против такого: Зеленский об ударе рф по Киеву 26 октябряVideo26 октября, 17:52 • 4324 просмотра
Дамба дала трещину: "Мадяр" подтвердил удар по белгородскому водохранилищуVideo26 октября, 18:38 • 7028 просмотра
публикации
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 39071 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 71444 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 96512 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 79824 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 99970 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Блогеры
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Сумская область
Словакия
Реклама
УНН Lite
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto00:06 • 550 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 38399 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 45614 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 45670 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 46144 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетная система С-400
Ракетная система С-300
Хранитель

Словакия не будет участвовать в военных инициативах ЕС по Украине - Фицо

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет участвовать в инициативах ЕС по военной поддержке Украины, считая планы Брюсселя предоставить Киеву 140 миллиардов евро "крупнейшей ошибкой". Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар опроверг изоляцию Словакии, ссылаясь на поддержку партнеров в исключениях для экспорта российских нефтепродуктов.

Словакия не будет участвовать в военных инициативах ЕС по Украине - Фицо

Словакия не будет участвовать ни в каких инициативах Европейского Союза, направленных на военную поддержку Украины. Об этом на пресс-конференции в воскресенье заявил премьер-министр этой страны Роберт Фицо, сообщает УНН со ссылкой на Aktuality.sk.

Подробности

По его словам, планы Брюсселя предоставить Киеву 140 миллиардов евро в ближайшие годы являются "самой большой ошибкой, которую совершает ЕС".

Как премьер-министр, я отказываюсь позволить Словакии участвовать в любой финансовой схеме, направленной на помощь Украине в ведении войны и военными расходами

– подчеркнул Фицо.

В свою очередь глава словацкой дипломатии Юрай Бланар опроверг утверждения местной оппозиции о том, что Словакия изолирована во внешней политике. Он заявил, что правительство в Брюсселе продвигает конкретные национальные интересы и получает поддержку партнеров.

"Какая изоляция? Мы договорились об исключениях, например, для экспорта российских нефтепродуктов в Чешскую Республику, для запчастей или обслуживания наших нефте- и газопроводов. Наши европейские партнеры нас поддержали", – заявил глава словацкого МИД.

Напомним

На днях премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство никогда не подпишет гарантии кредита для Украины на военные расходы. По его словам, Словакия не потратит ни цента из собственного бюджета на эти цели, но готова помогать Украине в гуманитарных вопросах.

Словакия хочет дружить со всеми, кто заинтересован в ней, включая рф - Фицо17.10.25, 16:24 • 2935 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Роберт Фицо
Европейский Союз
Чешская Республика
Словакия
Украина