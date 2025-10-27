Словакия не будет участвовать в военных инициативах ЕС по Украине - Фицо
Киев • УНН
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет участвовать в инициативах ЕС по военной поддержке Украины, считая планы Брюсселя предоставить Киеву 140 миллиардов евро "крупнейшей ошибкой". Глава словацкой дипломатии Юрай Бланар опроверг изоляцию Словакии, ссылаясь на поддержку партнеров в исключениях для экспорта российских нефтепродуктов.
Словакия не будет участвовать ни в каких инициативах Европейского Союза, направленных на военную поддержку Украины. Об этом на пресс-конференции в воскресенье заявил премьер-министр этой страны Роберт Фицо, сообщает УНН со ссылкой на Aktuality.sk.
Подробности
По его словам, планы Брюсселя предоставить Киеву 140 миллиардов евро в ближайшие годы являются "самой большой ошибкой, которую совершает ЕС".
Как премьер-министр, я отказываюсь позволить Словакии участвовать в любой финансовой схеме, направленной на помощь Украине в ведении войны и военными расходами
В свою очередь глава словацкой дипломатии Юрай Бланар опроверг утверждения местной оппозиции о том, что Словакия изолирована во внешней политике. Он заявил, что правительство в Брюсселе продвигает конкретные национальные интересы и получает поддержку партнеров.
"Какая изоляция? Мы договорились об исключениях, например, для экспорта российских нефтепродуктов в Чешскую Республику, для запчастей или обслуживания наших нефте- и газопроводов. Наши европейские партнеры нас поддержали", – заявил глава словацкого МИД.
Напомним
На днях премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство никогда не подпишет гарантии кредита для Украины на военные расходы. По его словам, Словакия не потратит ни цента из собственного бюджета на эти цели, но готова помогать Украине в гуманитарных вопросах.
