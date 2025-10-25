Словаччина ніколи не підтримає кредитів на військові потреби України - Фіцо

$41.900.14
24 жовтня, 17:15 • 14085 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 23469 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 21246 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 26084 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 23164 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 39695 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 25419 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 19918 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 28063 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 75272 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Китай відповів на критику Зеленського щодо підтримки рф у війні з Україною24 жовтня, 14:52 • 10025 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 13759 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 17191 перегляди
Сім чоловіків на BMW злетіли в кювет, намагаючись прорвати кордон на ОдещиніPhoto20:05 • 7260 перегляди
ВПК росії вперше за три роки скорочує виробництво - ЗМІ20:21 • 6198 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 17282 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:47 • 39694 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 35555 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 36024 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 06:00 • 75271 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Марко Рубіо
Густаво Петро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
Білий дім
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 13829 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 17173 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 29494 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 52691 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 35947 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Tesla Model Y
Tesla Cybertruck
Опалення

Словаччина ніколи не підтримає кредитів на військові потреби України - Фіцо

Київ • УНН

 • 876 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його уряд ніколи не підпише гарантії кредиту для України на військові витрати. Словаччина не витратить жодного цента з власного бюджету на ці цілі, але готова допомагати Україні в гуманітарних питаннях.

Словаччина ніколи не підтримає кредитів на військові потреби України - Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо опублікував у Facebook відео, в якому виклав свою думку щодо використання заморожених активів росії на військові потреби України. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Політик, зокрема, прокоментував засідання Європейської ради у Брюсселі 23 жовтня, на якому лідери Євросоюзу обговорювали ймовірність рішення про репараційну позику коштом рф на період 2026-2027 років.

Яке б рішення не було прийнято, я хочу, щоб ми в Словаччині чітко це розуміли. Уряд, який я очолюю, ніколи, я наголошую, ніколи, не підпише жодної гарантії кредиту для України на військові витрати. Ми також не витратимо жодного цента з власного державного бюджету на таку мету

– заявив Фіцо.

При цьому він додав, що Словаччина готова допомогти Україні у гуманітарних питаннях.

Нагадаємо

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що союзники з Коаліції охочих повинні досягти рішення щодо репараційних позик для України до Різдва.

Раніше прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер на початку європейського саміту в Брюсселі критично поставився до ідеї використання російських активів, що зберігаються в Euroclear у Брюсселі, для оплати допомоги Україні.

Плани щодо репараційної позики Україні будуть представлені незабаром – голова Єврокомісії24.10.25, 21:12 • 2522 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини СвітуФінанси
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Європейська рада
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Брюссель
Словаччина
Україна