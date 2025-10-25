Словаччина ніколи не підтримає кредитів на військові потреби України - Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його уряд ніколи не підпише гарантії кредиту для України на військові витрати. Словаччина не витратить жодного цента з власного бюджету на ці цілі, але готова допомагати Україні в гуманітарних питаннях.