Словаччина ніколи не підтримає кредитів на військові потреби України - Фіцо
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його уряд ніколи не підпише гарантії кредиту для України на військові витрати. Словаччина не витратить жодного цента з власного бюджету на ці цілі, але готова допомагати Україні в гуманітарних питаннях.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо опублікував у Facebook відео, в якому виклав свою думку щодо використання заморожених активів росії на військові потреби України. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Політик, зокрема, прокоментував засідання Європейської ради у Брюсселі 23 жовтня, на якому лідери Євросоюзу обговорювали ймовірність рішення про репараційну позику коштом рф на період 2026-2027 років.
Яке б рішення не було прийнято, я хочу, щоб ми в Словаччині чітко це розуміли. Уряд, який я очолюю, ніколи, я наголошую, ніколи, не підпише жодної гарантії кредиту для України на військові витрати. Ми також не витратимо жодного цента з власного державного бюджету на таку мету
При цьому він додав, що Словаччина готова допомогти Україні у гуманітарних питаннях.
Нагадаємо
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що союзники з Коаліції охочих повинні досягти рішення щодо репараційних позик для України до Різдва.
Раніше прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер на початку європейського саміту в Брюсселі критично поставився до ідеї використання російських активів, що зберігаються в Euroclear у Брюсселі, для оплати допомоги Україні.
