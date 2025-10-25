$41.900.14
24 октября, 17:15 • 13815 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 22841 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 20932 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 25806 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 22964 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 39504 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25365 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 19892 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28040 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 75151 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Словакия никогда не поддержит кредиты на военные нужды Украины - Фицо

Киев • УНН

 • 688 просмотра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство никогда не подпишет гарантии кредита для Украины на военные расходы. Словакия не потратит ни цента из собственного бюджета на эти цели, но готова помогать Украине в гуманитарных вопросах.

Словакия никогда не поддержит кредиты на военные нужды Украины - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал в Facebook видео, в котором изложил свое мнение относительно использования замороженных активов России на военные нужды Украины. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Политик, в частности, прокомментировал заседание Европейского совета в Брюсселе 23 октября, на котором лидеры Евросоюза обсуждали вероятность решения о репарационном займе за счет РФ на период 2026-2027 годов.

Какое бы решение ни было принято, я хочу, чтобы мы в Словакии четко это понимали. Правительство, которое я возглавляю, никогда, я подчеркиваю, никогда, не подпишет никакой гарантии кредита для Украины на военные расходы. Мы также не потратим ни цента из собственного государственного бюджета на такую цель

– заявил Фицо.

При этом он добавил, что Словакия готова помочь Украине в гуманитарных вопросах.

Напомним

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что союзники из Коалиции желающих должны достичь решения по репарационным займам для Украины до Рождества.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в начале европейского саммита в Брюсселе критически отнесся к идее использования российских активов, хранящихся в Euroclear в Брюсселе, для оплаты помощи Украине.

Планы по репарационному займу Украине будут представлены в ближайшее время – глава Еврокомиссии24.10.25, 21:12 • 2440 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости МираФинансы
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Европейский совет
Роберт Фицо
Европейский Союз
Брюссель
Словакия
Украина