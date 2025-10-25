Словакия никогда не поддержит кредиты на военные нужды Украины - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство никогда не подпишет гарантии кредита для Украины на военные расходы. Словакия не потратит ни цента из собственного бюджета на эти цели, но готова помогать Украине в гуманитарных вопросах.