Словакия никогда не поддержит кредиты на военные нужды Украины - Фицо
Киев • УНН
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство никогда не подпишет гарантии кредита для Украины на военные расходы. Словакия не потратит ни цента из собственного бюджета на эти цели, но готова помогать Украине в гуманитарных вопросах.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал в Facebook видео, в котором изложил свое мнение относительно использования замороженных активов России на военные нужды Украины. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Политик, в частности, прокомментировал заседание Европейского совета в Брюсселе 23 октября, на котором лидеры Евросоюза обсуждали вероятность решения о репарационном займе за счет РФ на период 2026-2027 годов.
Какое бы решение ни было принято, я хочу, чтобы мы в Словакии четко это понимали. Правительство, которое я возглавляю, никогда, я подчеркиваю, никогда, не подпишет никакой гарантии кредита для Украины на военные расходы. Мы также не потратим ни цента из собственного государственного бюджета на такую цель
При этом он добавил, что Словакия готова помочь Украине в гуманитарных вопросах.
Напомним
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что союзники из Коалиции желающих должны достичь решения по репарационным займам для Украины до Рождества.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в начале европейского саммита в Брюсселе критически отнесся к идее использования российских активов, хранящихся в Euroclear в Брюсселе, для оплаты помощи Украине.
