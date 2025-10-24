Планы по репарационному займу Украине будут представлены в ближайшее время – глава Еврокомиссии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала скорое представление вариантов репарационного кредита для Украины. Европейские страны также договорились продолжать давление на Россию через санкции.
Подробности
Европа расширяет сотрудничество в оборонно-промышленной сфере и продвигает работу над Репарационным кредитом, варианты которого будут представлены в ближайшее время
Участники Коалиции желающих обсудили срочную энергетическую поддержку с приближением зимы и необходимость усиления противовоздушной обороны Украины.
Мы провели целенаправленную и продуктивную встречу Коалиции желающих. Давление остается единственным языком, который понимает Россия, а согласованные санкции с нашими союзниками и друзьями являются ключом к тому, чтобы привести Путина за стол переговоров
Дополнение
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что союзники из "коалиции желающих" должны достичь решения по репарационным займам для Украины до Рождества.
Мы должны работать таким образом, чтобы иметь решение до Рождественского вечера, чтобы мы могли обеспечить финансирование Украины в течение следующих лет", – сказала Фредериксен.
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в начале европейского саммита в Брюсселе критически отнесся к идее использования российских активов, хранящихся в Euroclear в Брюсселе, для оплаты помощи Украине.