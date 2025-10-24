Плани щодо репараційної позики Україні будуть представлені незабаром – голова Єврокомісії
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала швидке представлення варіантів репараційного кредиту для України. Європейські країни також домовилися продовжувати тиск на росію через санкції.
Деталі
Європа розширює співпрацю в оборонно-промисловій сфері та просуває роботу над Репараційним кредитом, варіанти якого будуть представлені найближчим часом
Учасники Коаліції охочих обговорили термінову енергетичну підтримку з наближенням зими та необхідність посилення протиповітряної оборони України.
Ми провели цілеспрямовану та продуктивну зустріч Коаліції охочих. Тиск залишається єдиною мовою, яку розуміє росія, а узгоджені санкції з нашими союзниками та друзями є ключем до того, щоб привести путіна за стіл переговорів
Доповнення
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що союзники з "коаліції бажаючих" повинні досягти рішення щодо репараційних позик для України до Різдва.
Ми повинні працювати таким чином, щоб мати рішення до Різдвяного вечора, щоб ми могли забезпечити фінансування України протягом наступних років", – сказала Фредеріксен.
Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер на початку європейського саміту в Брюсселі критично поставився до ідеї використання російських активів, що зберігаються в Euroclear у Брюсселі, для оплати допомоги Україні.