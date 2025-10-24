$41.900.14
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
16:33 • 13019 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
15:19 • 15064 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 20263 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 18892 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 34962 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 24200 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 19473 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27648 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 72032 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Плани щодо репараційної позики Україні будуть представлені незабаром – голова Єврокомісії

Київ • УНН

 • 1280 перегляди

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала швидке представлення варіантів репараційного кредиту для України. Європейські країни також домовилися продовжувати тиск на росію через санкції.

Плани щодо репараційної позики Україні будуть представлені незабаром – голова Єврокомісії

Найближчим часом будуть представлені варіанти Репараційного кредиту для України. Крім того, європейські країни домовилися продовжити тиск на росію через санкції, написала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці в Х, пише УНН.

Деталі

Європа розширює співпрацю в оборонно-промисловій сфері та просуває роботу над Репараційним кредитом, варіанти якого будуть представлені найближчим часом

- повідомила голова Єврокомісії.

Учасники Коаліції охочих обговорили термінову енергетичну підтримку з наближенням зими та необхідність посилення протиповітряної оборони України.

Ми провели цілеспрямовану та продуктивну зустріч Коаліції охочих. Тиск залишається єдиною мовою, яку розуміє росія, а узгоджені санкції з нашими союзниками та друзями є ключем до того, щоб привести путіна за стіл переговорів

- написала фон дер Ляєн.

Доповнення

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що союзники з "коаліції бажаючих" повинні досягти рішення щодо репараційних позик для України до Різдва.

Ми повинні працювати таким чином, щоб мати рішення до Різдвяного вечора, щоб ми могли забезпечити фінансування України протягом наступних років", – сказала Фредеріксен.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер на початку європейського саміту в Брюсселі критично поставився до ідеї використання російських активів, що зберігаються в Euroclear у Брюсселі, для оплати допомоги Україні.

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Володимир Путін
Барт Де Вевер
Euroclear
Метте Фредеріксен
Європейська комісія
Брюссель
Данія
Бельгія
Урсула фон дер Ляєн
Україна