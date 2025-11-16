Фіцо скасував надзвичайну промову через хворобу - у Словаччині пояснили деталі
Київ • УНН
Заплановане звернення прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, що мало відбутися сьогодні, скасовано. Причиною стала хвороба глави уряду, який, за словами заступника голови партії Smer, захворів на вірус.
Анонсоване звернення прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, яке мали транслювати сьогодні, не відбудеться. У Братиславі повідомили, що причиною стала хвороба глави уряду. Про це повідомляє tvnoviny.sk, передає УНН.
Деталі
Спеціальний виступ Фіцо мав прозвучати напередодні 17 листопада на телеканалі STVR о 18:45. Однак у неділю мовник отримав повідомлення з Офісу уряду про зміну програми.
Словацьке телебачення і радіо повідомляє про зміну програми на неділю, 16 листопада 2025 року. Згідно з інформацією з Офісу уряду Словацької Республіки, анонсований надзвичайний виступ прем'єр-міністра Словацької Республіки Роберта Фіцо напередодні 17 листопада, який мав транслюватися о 18:45 на Jednotka, новинному каналі :24 та на Radio Slovakia, не відбудеться
Заступник голови партії Smer Ерік Каліньяк заявив, що Фіцо захворів на вірус. Він зазначив, що бачив прем’єра у суботу та помітив, що той почувався погано. За словами Каліньяка, він очікує, що прем’єр повернеться до роботи в понеділок.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час виступу в школі міста Попрад закликав школярів, які підтримують Україну, поїхати на війну з росіянами. Частина учнів залишила залу, розгорнувши український прапор.