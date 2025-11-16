$42.060.00
16:59
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 28147 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 07:00 • 40242 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии
16 ноября, 05:50 • 20191 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
15 ноября, 17:21 • 32632 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 46751 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 44658 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 41881 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 52824 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 45091 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
Графики отключений электроэнергии
Фицо отменил чрезвычайное выступление из-за болезни - в Словакии объяснили детали

Киев • УНН

 1070 просмотра

Запланированное обращение премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое должно было состояться сегодня, отменено. Причиной стала болезнь главы правительства, который, по словам заместителя председателя партии Smer, заболел вирусом.

Фицо отменил чрезвычайное выступление из-за болезни - в Словакии объяснили детали

Анонсированное обращение премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое должны были транслировать сегодня, не состоится. В Братиславе сообщили, что причиной стала болезнь главы правительства. Об этом сообщает tvnoviny.sk, передает УНН.

Детали

Специальное выступление Фицо должно было прозвучать накануне 17 ноября на телеканале STVR в 18:45. Однако в воскресенье вещатель получил сообщение из Офиса правительства об изменении программы.

Словацкое телевидение и радио сообщает об изменении программы на воскресенье, 16 ноября 2025 года. Согласно информации из Офиса правительства Словацкой Республики, анонсированное чрезвычайное выступление премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо накануне 17 ноября, которое должно было транслироваться в 18:45 на Jednotka, новостном канале :24 и на Radio Slovakia, не состоится

 - сказал PR-менеджер STVR Филип Пуховский.

Заместитель председателя партии Smer Эрик Калиняк заявил, что Фицо заболел вирусом. Он отметил, что видел премьера в субботу и заметил, что тот чувствовал себя плохо. По словам Калиняка, он ожидает, что премьер вернется к работе в понедельник.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время выступления в школе города Попрад призвал школьников, поддерживающих Украину, поехать на войну с россиянами. Часть учеников покинула зал, развернув украинский флаг.

Алла Киосак

