Фицо отменил чрезвычайное выступление из-за болезни - в Словакии объяснили детали

Анонсированное обращение премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое должны были транслировать сегодня, не состоится. В Братиславе сообщили, что причиной стала болезнь главы правительства. Об этом сообщает tvnoviny.sk, передает УНН.

Специальное выступление Фицо должно было прозвучать накануне 17 ноября на телеканале STVR в 18:45. Однако в воскресенье вещатель получил сообщение из Офиса правительства об изменении программы.

Словацкое телевидение и радио сообщает об изменении программы на воскресенье, 16 ноября 2025 года. Согласно информации из Офиса правительства Словацкой Республики, анонсированное чрезвычайное выступление премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо накануне 17 ноября, которое должно было транслироваться в 18:45 на Jednotka, новостном канале :24 и на Radio Slovakia, не состоится