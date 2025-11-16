Фицо отменил чрезвычайное выступление из-за болезни - в Словакии объяснили детали
Киев • УНН
Запланированное обращение премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое должно было состояться сегодня, отменено. Причиной стала болезнь главы правительства, который, по словам заместителя председателя партии Smer, заболел вирусом.
Анонсированное обращение премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое должны были транслировать сегодня, не состоится. В Братиславе сообщили, что причиной стала болезнь главы правительства. Об этом сообщает tvnoviny.sk, передает УНН.
Детали
Специальное выступление Фицо должно было прозвучать накануне 17 ноября на телеканале STVR в 18:45. Однако в воскресенье вещатель получил сообщение из Офиса правительства об изменении программы.
Словацкое телевидение и радио сообщает об изменении программы на воскресенье, 16 ноября 2025 года. Согласно информации из Офиса правительства Словацкой Республики, анонсированное чрезвычайное выступление премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо накануне 17 ноября, которое должно было транслироваться в 18:45 на Jednotka, новостном канале :24 и на Radio Slovakia, не состоится
Заместитель председателя партии Smer Эрик Калиняк заявил, что Фицо заболел вирусом. Он отметил, что видел премьера в субботу и заметил, что тот чувствовал себя плохо. По словам Калиняка, он ожидает, что премьер вернется к работе в понедельник.
Напомним
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время выступления в школе города Попрад призвал школьников, поддерживающих Украину, поехать на войну с россиянами. Часть учеников покинула зал, развернув украинский флаг.