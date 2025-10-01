Прем'єр Словаччини Фіцо скасував візит до Копенгагена: що стало причиною

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не прибуде на саміт лідерів країн-членів ЄС у столицю Данії. Про це повідомили словацькі ЗМІ, передає УНН.

Деталі

За даними словацьких журналістів, Фіцо не полетів до Копенгагена через проблеми зі здоров'ям. Чи пов’язано це з наслідками замаху на життя політика - наразі невідомо.

Додатково

Замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо відбувся 15 травня 2024 року в місті Гандлова. Політик отримав кульові поранення і потрапив до лікарні.

Нападником був словацький письменник Юрай Цинтула: свої дії він пояснив незгодою з політикою уряду країни.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді. Фіцо прибув після переговорів з путіним, маючи намір обговорити атаки на нафтову інфраструктуру.