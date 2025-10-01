Премьер Словакии Фицо отменил визит в Копенгаген: что стало причиной
Киев • УНН
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не прибудет на саммит лидеров стран-членов ЕС в Копенгагене из-за проблем со здоровьем. Пока неизвестно, связано ли это с последствиями покушения в мае 2024 года.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не прибудет на саммит лидеров стран-членов ЕС в столицу Дании. Об этом сообщили словацкие СМИ, передает УНН.
Детали
По данным словацких журналистов, Фицо не полетел в Копенгаген из-за проблем со здоровьем. Связано ли это с последствиями покушения на жизнь политика - пока неизвестно.
Дополнительно
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло 15 мая 2024 года в городе Гандлова. Политик получил пулевые ранения и попал в больницу.
Нападавшим был словацкий писатель Юрай Цинтула: свои действия он объяснил несогласием с политикой правительства страны.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде. Фицо прибыл после переговоров с путиным, намереваясь обсудить атаки на нефтяную инфраструктуру.