Премьер Словакии Фицо отменил визит в Копенгаген: что стало причиной

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не прибудет на саммит лидеров стран-членов ЕС в столицу Дании. Об этом сообщили словацкие СМИ, передает УНН.

Детали

По данным словацких журналистов, Фицо не полетел в Копенгаген из-за проблем со здоровьем. Связано ли это с последствиями покушения на жизнь политика - пока неизвестно.

Дополнительно

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло 15 мая 2024 года в городе Гандлова. Политик получил пулевые ранения и попал в больницу.

Нападавшим был словацкий писатель Юрай Цинтула: свои действия он объяснил несогласием с политикой правительства страны.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде. Фицо прибыл после переговоров с путиным, намереваясь обсудить атаки на нефтяную инфраструктуру.