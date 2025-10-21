Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico

Союзники поспішають зміцнити позицію України напередодні переговорів між президентом США Дональдом Трампом та главою кремля володимиром путіним, на тлі побоювань, що два лідери можуть укласти невдалу угоду про припинення вогню, яка послабить всю Європу, при цьому деякі лідери ЄС лобіюватимуть участь у зустрічі Трампа та путіна, а також забезпечення Зеленському участі у будь-яких переговорах, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

На саміті цього тижня європейські лідери прагнуть узгодити тристоронній пакет підтримки Президента України Володимира Зеленського, щоб надати йому найсильнішу з можливих допомогу в переговорах щодо будь-якого потенційного припинення вогню. Їхня стратегія включає більше фінансування, більше озброєння для України та кроки щодо удару по економіці росії за допомогою нових санкцій, повідомляють дипломати та чиновники, які готуються до зустрічі у Брюсселі в четвер.

Такий поспіх серед союзників Києва з'явився після того, як Трамп знову змінив свою позицію щодо війни, заявивши, що він буде відкритий для заморожування конфлікту на нинішній лінії фронту - менш ніж через місяць після того, як він припустив, що Україна може повернути всю свою територію. Його коментарі відродили побоювання, що він може змусити Зеленського передати території росії. Такий результат, кажуть європейські чиновники, буде катастрофою не лише для України, а й для них самих.

Трамп зробив заяву після зустрічі із Зеленським: каже, що сказав, як і "радив путіну, що настав час зупинити вбивства та укласти угоду"

"Ми бачимо зусилля президента Трампа, спрямовані на встановлення миру в Україні. Звичайно, всі ці зусилля вітаються, але ми не бачимо, щоб росія справді прагнула миру, - сказала журналістам у Люксембурзі в понеділок головний дипломат ЄС Кая Каллас. - росія розуміє лише силу".

Голова дипломатії ЄС відповіла, чи не "ляпас" зустріч Трампа з путіним у Будапешті без європейців

Зеленський заявив, що європейські лідери попросять Трампа надати Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk, після того, як минулого тижня він повернувся з порожніми руками після зустрічі з президентом США.

Деякі європейські лідери хочуть звертатися до Трампа щодо Tomahawk для України - Зеленський

Окрім озброєння України, країни ЄС близькі до згоди щодо двох інших важливих пунктів своєї підтримки: 19-го пакету економічних санкцій, спрямованих на воєнний бюджет путіна, та розробки планів "рейду" на заморожені фінансові активи росії, щоб розблокувати близько 140 мільярдів євро для України.

19-й пакет санкцій ЄС проти рф очікує ухвалення цього тижня - Каллас

"Київ вкрай потребує грошей, і прогрес у вивільненні коштів цього тижня сигналізуватиме путіну, що Україна матиме засоби для продовження боротьби щонайменше протягом наступних двох років", заявили чиновники.

Дипломати очікують, що Зеленський звернеться до лідерів на саміті в четвер особисто або через відеодзвінок, щоб заручитися їхньою підтримкою. Інші союзники, включаючи британського прем'єр-міністра Кіра Стармера, приєднаються до ширшої дискусії в межах так званої "коаліції охочих" пізніше цього тижня.

Зеленський відвідає Лондон для участі у зустрічі коаліції охочих - ЗМІ

"Я твердо переконаний, що Україна повинна бути в найсильнішій можливій позиції до, під час і після будь-якого припинення вогню, і саме тому я скликаю засідання "коаліції охочих" цього тижня, - сказав Стармер у понеділок. - Ми повинні бути рішучими у нашій підтримці України, і я прагну активізувати наші зусилля, щоб паралізувати воєнну машину путіна".

Саміт у Будапешті

Над самітом ЄС в четвер нависає тінь запланованої зустрічі в Будапешті найближчими тижнями між Трампом і путіним для обговорення умов можливого припинення вогню.

Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан є союзником Трампа, який протягом усієї війни підтримував добрі відносини з путіним, що викликає обурення у інших лідерів ЄС. Він неодноразово виступав проти санкцій ЄС проти росії та закликав до "миру", стверджуючи, що війна України - це не справа Європи.

Деякі лідери ЄС лобіюватимуть участь у зустрічі Трампа та путіна, а також забезпечення Зеленському участі у будь-яких переговорах - за словами одного дипломата, знайомого з цим питанням.

Зеленський заявив у понеділок, що готовий поїхати до Будапешта, якщо його запросять.

Зеленський закликав Трампа бути жорсткішим з путіним і заявив про готовність до зустрічі в Будапешті

Європейці найбільше бояться, що Трамп знову стане на бік путіна у визначенні того, як виглядатиме мир, і тиснутиме на Зеленського, щоб той прийняв російські умови, потенційно поступившись територіями на сході країни. Вони хвилюються, що двогодинна розмова путіна з Трампом зменшила бажання президента США допомагати Зеленському, коли вони зустрілися у Вашингтоні минулого тижня.

Серед дипломатів ЄС також поширений скептицизм щодо того, що путін взагалі серйозно налаштований на мирні переговори. Багато хто розглядає його пропозицію знову зустрітися з Трампом як чергову тактику зволікання, щоб виграти час, поки він продовжує бомбардувати Україну з посиленням ракетних атак та атак безпілотників.

Репараційний кредит

Ключовою ініціативою, яку лідери ЄС обговорюватимуть цього тижня, є план використання 140 мільярдів євро заморожених російських активів, що зберігаються в Європі, для надання Україні того, що чиновники називають "репараційним кредитом". Гроші будуть повернуті москві лише у випадку, якщо росія в майбутньому відшкодує Україні воєнні збитки, згідно з підготовленими європейськими чиновниками основними пропозиціями.

Брюссель розглядає додаткові €25 млрд активів рф по всьому ЄС у межах "репараційного кредиту" для України - Politico

Бельгія, де зберігається найбільша частка цих активів, стурбована потенційною репутаційною шкодою, якої країна може зазнати у фінансовому секторі, якщо на грошові депозити буде "рейд". Інші країни висловили занепокоєння щодо потенційного ризику для міжнародної довіри до євро та хочуть, щоб США та Японія, серед інших країн, схвалили аналогічну політику.

Заморожені активи рф для України: Бельгія визначила "червоні лінії" - Politico

У четвер лідери ЄС мають вирішити, чи варто їм офіційно звернутися до Єврокомісії з проханням підготувати детальні юридичні пропозиції щодо створення "репараційного кредиту" в повному обсязі. Чиновники, які працюють над підготовкою саміту, вважають, що прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер погодиться дозволити Єврокомісії продовжити розробку юридичного плану. Він все ще зможе заблокувати це пізніше.

"Ми очікуємо, що Єврорада ухвалить тут політичне рішення щодо використання цих заморожених російських активів і доручить Єврокомісії подати відповідні законодавчі пропозиції", - сказав чиновник німецького уряду.

Але той факт, що план просувається, знову тиснутиме на путіна та дасть Україні надію, що ЄС зможе задовольнити свої потреби у фінансуванні ще протягом двох-трьох років, сказали дипломати. "Якщо ми надішлемо сигнал, що ми готові та здатні підтримувати Україну протягом наступних двох-трьох років, це врахується в їхніх розрахунках, коли вони обговорюватимуть мир", - додав один дипломат.

Уряд до кінця року планує спрямувати на оборону ще понад 320 млрд гривень: основне джерело фінансування - кошти від ЄС

Тим часом Каллас припустила, що лідери ЄС цього тижня затвердять 19-й пакет санкцій блоку, спрямований на іноземні банки та криптовалюти, які росія використовує для ухилення від санкцій.

Лідер Словаччини Роберт Фіцо затримував санкції на знак протесту проти зусиль щодо перекриття поставок російського газу, від якого його країна досі залежить для енергетики. Дипломати, які брали участь у переговорах, заявили, що угода, яка забезпечить підтримку Фіцо, зараз близька.

Побоювання щодо захоплення земель

Більш фундаментальне занепокоєння серед урядів ЄС полягає в тому, що путін може вмовити Трампа тиснути на Київ, щоб той відмовився від земель на сході України. "Якщо залишити все як є зараз, вони можуть домовитися про щось пізніше", - сказав Трамп.

Але дипломат, про якого йшлося раніше, попередив, що якщо путін отримає землі, балтійські держави ЄС, такі як Естонія, Латвія та Литва, серед інших, "панікуватимуть" і хвилюватимуться, що наступним росія прийде за ними. Результатом буде "масове переозброєння" в багатьох європейських країнах, яке переверне їхню внутрішню політику, сказав дипломат.

Каллас з ЄС відкинула ідею будь-якої мирної угоди, яка змусить Україну відмовитися від окупованих росією земель. "Усі кажуть, що територіальна цілісність - це важлива цінність, яку ми відстоюємо, - сказала Каллас. - Ми повинні дотримуватися цього, бо якщо ми просто віддамо території, це дасть усім сигнал, що можна просто застосувати силу проти своїх сусідів і отримати те, що хочеш".

Ніхто не повинен тиснути на Зеленського в питаннях територій, ми всі повинні тиснути на росію - Туск