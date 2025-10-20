Голова дипломатії ЄС відповіла, чи не "ляпас" зустріч Трампа з путіним у Будапешті без європейців

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала очікувану зустріч президента США Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним у Будапешті, зауваживши, що хотіла б, щоб саме Президент України Володимир Зеленський зустрівся з путіним, пише УНН.

Ну, я б хотіла, щоб саме Президент Зеленський зустрівся з путіним, бо насправді саме вони повинні домовитися про це. Як я вже казала, вони зустрічаються, але подивимося, що вийде з цієї зустрічі. Я думаю, що важливо, щоб Президент Зеленський також зустрівся з путіним, і вони могли б обговорити, що вони можуть зробити. Якщо в Америки достатньо сил, щоб тиснути на росію, щоб вона сіла за стіл переговорів, якщо вони це використовуватимуть, то, звичайно, це добре, якщо росія зупинить цю війну