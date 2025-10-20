Голова дипломатії ЄС відповіла, чи не "ляпас" зустріч Трампа з путіним у Будапешті без європейців
Київ • УНН
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала майбутню зустріч Трампа з Путіним у Будапешті. Вона наголосила на важливості зустрічі Зеленського з путіним для обговорення припинення війни.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала очікувану зустріч президента США Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним у Будапешті, зауваживши, що хотіла б, щоб саме Президент України Володимир Зеленський зустрівся з путіним, пише УНН.
Ну, я б хотіла, щоб саме Президент Зеленський зустрівся з путіним, бо насправді саме вони повинні домовитися про це. Як я вже казала, вони зустрічаються, але подивимося, що вийде з цієї зустрічі. Я думаю, що важливо, щоб Президент Зеленський також зустрівся з путіним, і вони могли б обговорити, що вони можуть зробити. Якщо в Америки достатньо сил, щоб тиснути на росію, щоб вона сіла за стіл переговорів, якщо вони це використовуватимуть, то, звичайно, це добре, якщо росія зупинить цю війну
На запитання, чи вважає правильним, що розшукуваний за воєнний злочин приїжджає до ЄС, Каллас вказала: "Щодо Будапешта, ні, це не добре. Бачити, що людина, на яку видано ордер на арешт МКС, справді приїжджає до європейської країни".
"І знову ж таки, питання полягає в тому, чи буде з цього якийсь результат. Нам потрібно подивитися, як справи йдуть у Будапешті, оскільки ми дуже твердо наполягали, що росія веде переговори лише тоді, коли на неї чинять тиск. Тож ми також сподіваємося, що президент Трамп зробить це", - зауважила вона.
