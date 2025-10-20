Голова дипломатії ЄС відповіла, чи не "ляпас" зустріч Трампа з путіним у Будапешті без європейців

$41.730.10
48.760.24
ukenru
08:37 • 3396 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
08:22 • 14980 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:16 • 8116 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
07:13 • 13439 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
04:24 • 17652 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 22749 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 62046 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 97037 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 52935 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 47277 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3м/с
77%
749мм
Популярнi новини
"Я йому ноги зламаю": румунська депутатка публічно пригрозила Зеленському20 жовтня, 00:21 • 28965 перегляди
Віддам даром: у Берліні хочуть підвищити штрафи за виставлені на вулиці речі20 жовтня, 00:48 • 14455 перегляди
Папа Лев XIV канонізував перших святих з Венесуели: хто увійшов до лику святихPhoto20 жовтня, 01:06 • 10921 перегляди
У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці20 жовтня, 01:54 • 23391 перегляди
На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди04:49 • 19677 перегляди
Публікації
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину08:22 • 14981 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto08:14 • 10637 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 97038 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 64667 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 143710 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Емманюель Макрон
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 52022 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 54771 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 73702 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 72682 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 98952 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot
The New York Times
Золото

Голова дипломатії ЄС відповіла, чи не "ляпас" зустріч Трампа з путіним у Будапешті без європейців

Київ • УНН

 • 1354 перегляди

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала майбутню зустріч Трампа з Путіним у Будапешті. Вона наголосила на важливості зустрічі Зеленського з путіним для обговорення припинення війни.

Голова дипломатії ЄС відповіла, чи не "ляпас" зустріч Трампа з путіним у Будапешті без європейців

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала очікувану зустріч президента США Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним у Будапешті, зауваживши, що хотіла б, щоб саме Президент України Володимир Зеленський зустрівся з путіним, пише УНН.

Ну, я б хотіла, щоб саме Президент Зеленський зустрівся з путіним, бо насправді саме вони повинні домовитися про це. Як я вже казала, вони зустрічаються, але подивимося, що вийде з цієї зустрічі. Я думаю, що важливо, щоб Президент Зеленський також зустрівся з путіним, і вони могли б обговорити, що вони можуть зробити. Якщо в Америки достатньо сил, щоб тиснути на росію, щоб вона сіла за стіл переговорів, якщо вони це використовуватимуть, то, звичайно, це добре, якщо росія зупинить цю війну

- відповіла Каллас на запитання, чи не вважає свого роду ляпасом, що Трамп збирається зустрітися в Будапешті з путіним, але там немає європейців.

На запитання, чи вважає правильним, що розшукуваний за воєнний злочин приїжджає до ЄС, Каллас вказала: "Щодо Будапешта, ні, це не добре. Бачити, що людина, на яку видано ордер на арешт МКС, справді приїжджає до європейської країни".

"І знову ж таки, питання полягає в тому, чи буде з цього якийсь результат. Нам потрібно подивитися, як справи йдуть у Будапешті, оскільки ми дуже твердо наполягали, що росія веде переговори лише тоді, коли на неї чинять тиск. Тож ми також сподіваємося, що президент Трамп зробить це", - зауважила вона.

Голова дипломатії ЄС відреагувала на статтю FT про заклик Трампа до Зеленського20.10.25, 11:45 • 1522 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дипломатка
Володимир Путін
Кая Каллас
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Будапешт