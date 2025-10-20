Глава дипломатии ЕС ответила, не будет ли «пощечиной» встреча Трампа с Путиным в Будапеште без европейцев
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала предстоящую встречу Трампа с Путиным в Будапеште. Она подчеркнула важность встречи Зеленского с Путиным для обсуждения прекращения войны.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала ожидаемую встречу президента США Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным в Будапеште, отметив, что хотела бы, чтобы именно Президент Украины Владимир Зеленский встретился с путиным, пишет УНН.
Ну, я бы хотела, чтобы именно Президент Зеленский встретился с путиным, потому что на самом деле именно они должны договориться об этом. Как я уже говорила, они встречаются, но посмотрим, что выйдет из этой встречи. Я думаю, что важно, чтобы Президент Зеленский также встретился с путиным, и они могли бы обсудить, что они могут сделать. Если у Америки достаточно сил, чтобы давить на россию, чтобы она села за стол переговоров, если они это будут использовать, то, конечно, это хорошо, если россия остановит эту войну
На вопрос, считает ли правильным, что разыскиваемый за военное преступление приезжает в ЕС, Каллас указала: "Что касается Будапешта, нет, это не хорошо. Видеть, что человек, на которого выдан ордер на арест МУС, действительно приезжает в европейскую страну".
"И опять же, вопрос заключается в том, будет ли из этого какой-то результат. Нам нужно посмотреть, как дела обстоят в Будапеште, поскольку мы очень твердо настаивали, что россия ведет переговоры только тогда, когда на нее оказывают давление. Так что мы также надеемся, что президент Трамп сделает это", - отметила она.
