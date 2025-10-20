Глава дипломатии ЕС ответила, не будет ли «пощечиной» встреча Трампа с Путиным в Будапеште без европейцев

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала ожидаемую встречу президента США Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным в Будапеште, отметив, что хотела бы, чтобы именно Президент Украины Владимир Зеленский встретился с путиным, пишет УНН.

Ну, я бы хотела, чтобы именно Президент Зеленский встретился с путиным, потому что на самом деле именно они должны договориться об этом. Как я уже говорила, они встречаются, но посмотрим, что выйдет из этой встречи. Я думаю, что важно, чтобы Президент Зеленский также встретился с путиным, и они могли бы обсудить, что они могут сделать. Если у Америки достаточно сил, чтобы давить на россию, чтобы она села за стол переговоров, если они это будут использовать, то, конечно, это хорошо, если россия остановит эту войну