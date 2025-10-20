$41.730.10
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
08:22 • 12874 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
08:16 • 5914 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
07:13 • 12392 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
04:24 • 16821 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 22357 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 61750 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 96146 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 52904 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 47225 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Глава дипломатии ЕС ответила, не будет ли «пощечиной» встреча Трампа с Путиным в Будапеште без европейцев

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала предстоящую встречу Трампа с Путиным в Будапеште. Она подчеркнула важность встречи Зеленского с Путиным для обсуждения прекращения войны.

Глава дипломатии ЕС ответила, не будет ли «пощечиной» встреча Трампа с Путиным в Будапеште без европейцев

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала ожидаемую встречу президента США Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным в Будапеште, отметив, что хотела бы, чтобы именно Президент Украины Владимир Зеленский встретился с путиным, пишет УНН.

Ну, я бы хотела, чтобы именно Президент Зеленский встретился с путиным, потому что на самом деле именно они должны договориться об этом. Как я уже говорила, они встречаются, но посмотрим, что выйдет из этой встречи. Я думаю, что важно, чтобы Президент Зеленский также встретился с путиным, и они могли бы обсудить, что они могут сделать. Если у Америки достаточно сил, чтобы давить на россию, чтобы она села за стол переговоров, если они это будут использовать, то, конечно, это хорошо, если россия остановит эту войну

- ответила Каллас на вопрос, не считает ли своего рода пощечиной, что Трамп собирается встретиться в Будапеште с путиным, но там нет европейцев.

На вопрос, считает ли правильным, что разыскиваемый за военное преступление приезжает в ЕС, Каллас указала: "Что касается Будапешта, нет, это не хорошо. Видеть, что человек, на которого выдан ордер на арест МУС, действительно приезжает в европейскую страну".

"И опять же, вопрос заключается в том, будет ли из этого какой-то результат. Нам нужно посмотреть, как дела обстоят в Будапеште, поскольку мы очень твердо настаивали, что россия ведет переговоры только тогда, когда на нее оказывают давление. Так что мы также надеемся, что президент Трамп сделает это", - отметила она.

Глава дипломатии ЕС отреагировала на статью FT о призыве Трампа к Зеленскому20.10.25, 11:45 • 1248 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дипломатка
Владимир Путин
Кайя Каллас
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Будапешт