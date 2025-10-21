Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico

Союзники спешат укрепить позицию Украины в преддверии переговоров между президентом США Дональдом Трампом и главой кремля владимиром путиным, на фоне опасений, что два лидера могут заключить неудачное соглашение о прекращении огня, которое ослабит всю Европу, при этом некоторые лидеры ЕС будут лоббировать участие во встрече Трампа и путина, а также обеспечение Зеленскому участия в любых переговорах, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

На саммите на этой неделе европейские лидеры стремятся согласовать трехсторонний пакет поддержки Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы оказать ему максимально возможную помощь в переговорах по любому потенциальному прекращению огня. Их стратегия включает больше финансирования, больше вооружения для Украины и шаги по удару по экономике россии с помощью новых санкций, сообщают дипломаты и чиновники, готовящиеся к встрече в Брюсселе в четверг.

Такая спешка среди союзников Киева появилась после того, как Трамп снова изменил свою позицию по войне, заявив, что он будет открыт для замораживания конфликта на нынешней линии фронта - менее чем через месяц после того, как он предположил, что Украина может вернуть всю свою территорию. Его комментарии возродили опасения, что он может заставить Зеленского передать территории россии. Такой результат, говорят европейские чиновники, будет катастрофой не только для Украины, но и для них самих.

"Мы видим усилия президента Трампа, направленные на установление мира в Украине. Конечно, все эти усилия приветствуются, но мы не видим, чтобы россия действительно стремилась к миру, - сказала журналистам в Люксембурге в понедельник главный дипломат ЕС Кая Каллас. - россия понимает только силу".

Зеленский заявил, что европейские лидеры попросят Трампа предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, после того, как на прошлой неделе он вернулся с пустыми руками после встречи с президентом США.

Помимо вооружения Украины, страны ЕС близки к согласию по двум другим важным пунктам своей поддержки: 19-му пакету экономических санкций, направленных на военный бюджет путина, и разработке планов "рейда" на замороженные финансовые активы россии, чтобы разблокировать около 140 миллиардов евро для Украины.

"Киев крайне нуждается в деньгах, и прогресс в высвобождении средств на этой неделе будет сигнализировать путину, что Украина будет иметь средства для продолжения борьбы по крайней мере в течение следующих двух лет", заявили чиновники.

Дипломаты ожидают, что Зеленский обратится к лидерам на саммите в четверг лично или через видеозвонок, чтобы заручиться их поддержкой. Другие союзники, включая британского премьер-министра Кира Стармера, присоединятся к более широкой дискуссии в рамках так называемой "коалиции желающих" позже на этой неделе.

"Я твердо убежден, что Украина должна быть в сильнейшей возможной позиции до, во время и после любого прекращения огня, и именно поэтому я созываю заседание "коалиции желающих" на этой неделе, - сказал Стармер в понедельник. - Мы должны быть решительными в нашей поддержке Украины, и я стремлюсь активизировать наши усилия, чтобы парализовать военную машину путина".

Саммит в Будапеште

Над саммитом ЕС в четверг нависает тень запланированной встречи в Будапеште в ближайшие недели между Трампом и путиным для обсуждения условий возможного прекращения огня.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан является союзником Трампа, который на протяжении всей войны поддерживал хорошие отношения с путиным, что вызывает возмущение у других лидеров ЕС. Он неоднократно выступал против санкций ЕС против россии и призывал к "миру", утверждая, что война Украины - это не дело Европы.

Некоторые лидеры ЕС будут лоббировать участие во встрече Трампа и путина, а также обеспечение Зеленскому участия в любых переговорах - по словам одного дипломата, знакомого с этим вопросом.

Зеленский заявил в понедельник, что готов поехать в Будапешт, если его пригласят.

Европейцы больше всего боятся, что Трамп снова встанет на сторону путина в определении того, как будет выглядеть мир, и будет давить на Зеленского, чтобы тот принял российские условия, потенциально уступив территории на востоке страны. Они волнуются, что двухчасовой разговор путина с Трампом уменьшил желание президента США помогать Зеленскому, когда они встретились в Вашингтоне на прошлой неделе.

Среди дипломатов ЕС также распространен скептицизм относительно того, что путин вообще серьезно настроен на мирные переговоры. Многие рассматривают его предложение снова встретиться с Трампом как очередную тактику затягивания, чтобы выиграть время, пока он продолжает бомбардировать Украину с усилением ракетных атак и атак беспилотников.

Репарационный кредит

Ключевой инициативой, которую лидеры ЕС будут обсуждать на этой неделе, является план использования 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в Европе, для предоставления Украине того, что чиновники называют "репарационным кредитом". Деньги будут возвращены москве только в случае, если россия в будущем возместит Украине военные убытки, согласно подготовленным европейскими чиновниками основным предложениям.

Бельгия, где хранится наибольшая доля этих активов, обеспокоена потенциальным репутационным ущербом, который страна может понести в финансовом секторе, если на денежные депозиты будет "рейд". Другие страны выразили обеспокоенность относительно потенциального риска для международного доверия к евро и хотят, чтобы США и Япония, среди других стран, одобрили аналогичную политику.

В четверг лидеры ЕС должны решить, стоит ли им официально обратиться к Еврокомиссии с просьбой подготовить детальные юридические предложения по созданию "репарационного кредита" в полном объеме. Чиновники, работающие над подготовкой саммита, считают, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер согласится разрешить Еврокомиссии продолжить разработку юридического плана. Он все еще сможет заблокировать это позже.

"Мы ожидаем, что Евросовет примет здесь политическое решение об использовании этих замороженных российских активов и поручит Еврокомиссии представить соответствующие законодательные предложения", - сказал чиновник немецкого правительства.

Но тот факт, что план продвигается, снова будет давить на путина и даст Украине надежду, что ЕС сможет удовлетворить свои потребности в финансировании еще в течение двух-трех лет, сказали дипломаты. "Если мы пошлем сигнал, что мы готовы и способны поддерживать Украину в течение следующих двух-трех лет, это учтется в их расчетах, когда они будут обсуждать мир", - добавил один дипломат.

Тем временем Каллас предположила, что лидеры ЕС на этой неделе утвердят 19-й пакет санкций блока, направленный на иностранные банки и криптовалюты, которые россия использует для уклонения от санкций.

Лидер Словакии Роберт Фицо задерживал санкции в знак протеста против усилий по перекрытию поставок российского газа, от которого его страна до сих пор зависит для энергетики. Дипломаты, участвовавшие в переговорах, заявили, что соглашение, которое обеспечит поддержку Фицо, сейчас близко.

Опасения относительно захвата земель

Более фундаментальное беспокойство среди правительств ЕС заключается в том, что путин может уговорить Трампа давить на Киев, чтобы тот отказался от земель на востоке Украины. "Если оставить все как есть сейчас, они могут договориться о чем-то позже", - сказал Трамп.

Но дипломат, о котором говорилось ранее, предупредил, что если путин получит земли, балтийские государства ЕС, такие как Эстония, Латвия и Литва, среди прочих, "будут паниковать" и волноваться, что следующим россия придет за ними. Результатом будет "массовое перевооружение" во многих европейских странах, которое перевернет их внутреннюю политику, сказал дипломат.

Каллас из ЕС отвергла идею любого мирного соглашения, которое заставит Украину отказаться от оккупированных россией земель. "Все говорят, что территориальная целостность - это важная ценность, которую мы отстаиваем, - сказала Каллас. - Мы должны придерживаться этого, потому что если мы просто отдадим территории, это даст всем сигнал, что можно просто применить силу против своих соседей и получить то, что хочешь".

