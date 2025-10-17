Свириденко запропонувала Фіцо обговорити можливість відкрити українську школу в Словаччині

$41.640.12
Ексклюзив
11:59 • 4704 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
11:57 • 4134 перегляди
Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт путіна - МЗС Німеччини
11:03 • 10947 перегляди
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
08:14 • 18365 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 42519 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
17 жовтня, 05:53 • 27936 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 58664 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 61266 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 43119 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 42911 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Популярнi новини
кремль створює інформаційне прикриття для майбутніх атак на Європу - ISW17 жовтня, 04:11 • 14303 перегляди
Втрати ворога: армія рф недорахувалася 730 солдатів та понад півтисячі БпЛА за добу17 жовтня, 04:45 • 6378 перегляди
Довге перебування на позиціях та проблеми з виплатами: військова омбудсманка назвала теми найчастіших скарг17 жовтня, 07:12 • 8508 перегляди
Ворог атакував енергетику у чотирьох областях - Міненерго07:42 • 23708 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 5022 перегляди
Публікації
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 42517 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 70599 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 99857 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 67599 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 91172 перегляди
УНН Lite
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 5210 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 49198 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 97505 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 74112 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 75335 перегляди
Свириденко запропонувала Фіцо обговорити можливість відкрити українську школу в Словаччині

Київ • УНН

 1160 перегляди

Прем'єрка Юлія Свириденко запропонувала словацькому колезі Роберту Фіцо обговорити можливість відкриття української школи в Словаччині. Фіцо не висловив заперечень щодо цієї ідеї.

Свириденко запропонувала Фіцо обговорити можливість відкрити українську школу в Словаччині

Прем'єрка Юлія Свириденко запропонувала словацькому колезі Роберту Фіцо обговорити можливість відкрити українську школу в Словаччині. Він зазначив, що не проти, передає УНН.

Деталі

Дане обговорення відбулось під час відкриття спільних міжурядових консультацій українсько-словацьких консультацій.  

Ми вам дуже вдячні за прихисток українців, які шукають можливості убезпечити себе від війни, це здебільшого жінки з дітьми. Я користуючись цією можливістю й цим форматом подумала та запропонувала з вами обговорити можливість відкрити українську школу. Мені здається, що це б був дуже сильний сигнал для нашої двосторонньої співпраці. Якби ми могли зафіксувати це у нашій дорожній карті

- сказала Свириденко Фіцо.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що немає заперечень щодо цього обговорення.

Принципових проблем у цьому немає

- сказав Фіцо. 

Словаччина готує допомогу Україні та планує обговорити захист від дронів - віцепрем'єр17.10.25, 12:56 • 2204 перегляди

Доповнення

В МОН заявляли, що близько 300 тис. дітей, які проживають за кордоном залишаються в українській системі освіти

Анна Мурашко

ПолітикаОсвіта
Війна в Україні
Роберт Фіцо
Словаччина
Україна