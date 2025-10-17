Свириденко запропонувала Фіцо обговорити можливість відкрити українську школу в Словаччині
Київ • УНН
Прем'єрка Юлія Свириденко запропонувала словацькому колезі Роберту Фіцо обговорити можливість відкриття української школи в Словаччині. Фіцо не висловив заперечень щодо цієї ідеї.
Прем'єрка Юлія Свириденко запропонувала словацькому колезі Роберту Фіцо обговорити можливість відкрити українську школу в Словаччині. Він зазначив, що не проти, передає УНН.
Деталі
Дане обговорення відбулось під час відкриття спільних міжурядових консультацій українсько-словацьких консультацій.
Ми вам дуже вдячні за прихисток українців, які шукають можливості убезпечити себе від війни, це здебільшого жінки з дітьми. Я користуючись цією можливістю й цим форматом подумала та запропонувала з вами обговорити можливість відкрити українську школу. Мені здається, що це б був дуже сильний сигнал для нашої двосторонньої співпраці. Якби ми могли зафіксувати це у нашій дорожній карті
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що немає заперечень щодо цього обговорення.
Принципових проблем у цьому немає
Словаччина готує допомогу Україні та планує обговорити захист від дронів - віцепрем'єр17.10.25, 12:56 • 2204 перегляди
Доповнення
В МОН заявляли, що близько 300 тис. дітей, які проживають за кордоном залишаються в українській системі освіти.