Свириденко предложила Фицо обсудить возможность открытия украинской школы в Словакии
Киев • УНН
Премьер-министр Юлия Свириденко предложила словацкому коллеге Роберту Фицо обсудить возможность открытия украинской школы в Словакии. Фицо не высказал возражений против этой идеи.
Премьер-министр Юлия Свириденко предложила словацкому коллеге Роберту Фицо обсудить возможность открытия украинской школы в Словакии. Он отметил, что не против, передает УНН.
Подробности
Данное обсуждение состоялось во время открытия совместных межправительственных украинско-словацких консультаций.
Мы вам очень благодарны за приют украинцев, которые ищут возможности обезопасить себя от войны, это в основном женщины с детьми. Я, пользуясь этой возможностью и этим форматом, подумала и предложила с вами обсудить возможность открыть украинскую школу. Мне кажется, что это был бы очень сильный сигнал для нашего двустороннего сотрудничества. Если бы мы могли зафиксировать это в нашей дорожной карте
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не имеет возражений по этому обсуждению.
Принципиальных проблем в этом нет
Словакия готовит помощь Украине и планирует обсудить защиту от дронов - вице-премьер17.10.25, 12:56 • 2102 просмотра
Дополнение
В МОН заявляли, что около 300 тыс. детей, проживающих за границей остаются в украинской системе образования.