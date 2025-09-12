За кордоном близько 300 тис. дітей залишаються в українській системі освіти – Лісовий

Близько 300 тис. дітей, які проживають за кордоном залишаються в українській системі освіти. Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий на полях П’ятого Саміту перших леді і джентльменів, передає УНН.

На запитання, скільки українських дітей цього року навчаються за кордоном, Лісовий відповів:

Міністр освіти зазначив, що Україна робить все можливе для українських дітей за кордоном для того, щоб вони могли навчатися за українознавчими програмами.

Ми як країна для наших дітей робимо все можливе для того, щоб вони могли навчатися за українознавчими програмами, максимально розвантаживши їх, максимально спростивши та забравши всі бар'єри. Ми сьогодні перезараховуємо всі ті дисципліни, які наші діти здобувають в національних системах освіти в країнах, які вони перебувають, але при цьому для збереження їх ідентичності, ми стимулюємо їх навчання в тому компоненті, який формує їх ідентичність, спрощуємо бар'єри, реєструємо та формалізуємо освіту здобуту в різноманітних освітніх осередках. Достатньо просто пройти цей українознавчий компонент і навчатися у місцевій школі й ти вже отримаєш український атестат