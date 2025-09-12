За кордоном близько 300 тис. дітей залишаються в українській системі освіти – Лісовий
Київ • УНН
Міністр освіти та науки Оксен Лісовий повідомив, що близько 300 тисяч українських дітей за кордоном продовжують навчання в українській системі освіти. Україна робить усе можливе для їхнього навчання за українознавчими програмами, перезараховуючи дисципліни, здобуті в національних системах освіти інших країн.
Близько 300 тис. дітей, які проживають за кордоном залишаються в українській системі освіти. Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий на полях П’ятого Саміту перших леді і джентльменів, передає УНН.
Скільки українських дітей за кордоном
На запитання, скільки українських дітей цього року навчаються за кордоном, Лісовий відповів:
У своїй системі, ми бачимо близько 300 тис. дітей, які залишаються в українській системі освіти й підбудовуємося під їх обставини
Лісовий про навчання українських дітей за кордоном
Міністр освіти зазначив, що Україна робить все можливе для українських дітей за кордоном для того, щоб вони могли навчатися за українознавчими програмами.
Ми як країна для наших дітей робимо все можливе для того, щоб вони могли навчатися за українознавчими програмами, максимально розвантаживши їх, максимально спростивши та забравши всі бар'єри. Ми сьогодні перезараховуємо всі ті дисципліни, які наші діти здобувають в національних системах освіти в країнах, які вони перебувають, але при цьому для збереження їх ідентичності, ми стимулюємо їх навчання в тому компоненті, який формує їх ідентичність, спрощуємо бар'єри, реєструємо та формалізуємо освіту здобуту в різноманітних освітніх осередках. Достатньо просто пройти цей українознавчий компонент і навчатися у місцевій школі й ти вже отримаєш український атестат
Тобто ми робимо все для того, щоб діти поважали країну в якій вони знаходяться, навчалися в її системі освіти, але водночас любили свою країну та не втрачали з нею зв'язок й повернулися в кінцевому результаті до своєї країни.
В Україні 31% учнів відчувають страх перед навчанням - результати дослідження 11.09.25, 09:15 • 3060 переглядiв
Довідка
Українознавчий компонент – це скорочена програма для дітей, які тимчасово живуть за кордоном. Вона дає змогу вивчати лише ключові українські предмети 5–8 годин на тиждень. Так дитина залишається в українській системі освіти без подвійного навантаження.
Доповнення
15 червня 2025 року набрав чинності закон, за яким результати навчання українських учнів за кордоном визнаватимуть в Україні.