За границей около 300 тыс. детей остаются в украинской системе образования – Лисовой

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что около 300 тысяч украинских детей за границей продолжают обучение в украинской системе образования. Украина делает все возможное для их обучения по украиноведческим программам, перезачитывая дисциплины, полученные в национальных системах образования других стран.

За границей около 300 тыс. детей остаются в украинской системе образования – Лисовой

Около 300 тыс. детей, проживающих за границей, остаются в украинской системе образования. Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой на полях Пятого Саммита первых леди и джентльменов, передает УНН.

Сколько украинских детей за границей

На вопрос, сколько украинских детей в этом году учатся за границей, Лисовой ответил:

В своей системе мы видим около 300 тыс. детей, которые остаются в украинской системе образования и подстраиваемся под их обстоятельства

Лесной об обучении украинских детей за границей

Министр образования отметил, что Украина делает все возможное для украинских детей за границей для того, чтобы они могли учиться по украиноведческим программам.

Мы как страна для наших детей делаем все возможное для того, чтобы они могли учиться по украиноведческим программам, максимально разгрузив их, максимально упростив и убрав все барьеры. Мы сегодня перезачитываем все те дисциплины, которые наши дети получают в национальных системах образования в странах, где они находятся, но при этом для сохранения их идентичности, мы стимулируем их обучение в том компоненте, который формирует их идентичность, упрощаем барьеры, регистрируем и формализуем образование, полученное в различных образовательных центрах. Достаточно просто пройти этот украиноведческий компонент и учиться в местной школе, и ты уже получишь украинский аттестат

- рассказал Лисовой.

То есть мы делаем все для того, чтобы дети уважали страну, в которой они находятся, учились в ее системе образования, но в то же время любили свою страну и не теряли с ней связь и вернулись в конечном итоге в свою страну.

Справка

Украиноведческий компонент – это сокращенная программа для детей, временно проживающих за границей. Она позволяет изучать только ключевые украинские предметы 5–8 часов в неделю. Так ребенок остается в украинской системе образования без двойной нагрузки.

Дополнение

15 июня 2025 года вступил в силу закон, согласно которому результаты обучения украинских учеников за границей будут признаваться в Украине.

Анна Мурашко

