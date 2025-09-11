$41.120.13
48.290.09
ukenru
05:01 • 5900 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 26346 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 68460 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 38808 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 40717 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 39363 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 71892 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 92636 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 71958 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 35677 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Украине 31% учащихся испытывают страх перед обучением – результаты исследования

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Исследование к Пятому Саммиту первых леди и джентльменов показало, что 31% украинских учащихся испытывают тревогу или страх во время обучения. 58% украинских учащихся считают поддержку главным качеством учителя во время войны.

В Украине 31% учащихся испытывают страх перед обучением – результаты исследования

В рамках специального исследования для Пятого Саммита первых леди и джентльменов удалось выяснить, что 58% украинских учащихся считают, что лучшим качеством учителя является способность оказывать поддержку во время войны. Кроме того, 31% учащихся испытывают тревогу или страх во время обучения, сообщает УНН со ссылкой на обнародованные результаты исследования 

Тематика исследования

Цель исследования — определить ключевые функции и ценности образования, важнейшие навыки для будущего и оценить роль образования в формировании культуры мира и социального доверия. В исследовании приняли участие респонденты из 14 стран.

Исследование было разработано и выполнено Центром социальных изменений и поведенческой экономики в сотрудничестве с Deloitte, при содействии OECD, в рамках поддержки Education Cannot Wait, и при поддержке Министерства образования и науки Украины и KSE. Результаты исследования будут представлены в рамках пятого Саммита первых леди и джентльменов, посвященного теме образования, моделирующего мир.

"Образовательный треугольник" — это модель партнерства, объединяющая учащихся, учителей и родителей. Она создает среду поддержки, в которой каждый играет важную роль, подчеркивая, что эффективное обучение и развитие возможны только благодаря скоординированным усилиям и взаимной поддержке.

В исследовании приняли участие Финляндия, Литва, Эстония, Дания, Австрия, Чехия, Великобритания, Мексика, Турция, Южная Африка, ОАЭ, США, Япония, Украина. В каждой из них была опрошена следующая группа респондентов. 

  • 200 учащихся (в возрасте 15–17 лет) приняли участие в опросе. Ученик является центральной фигурой, активно участвует в обучении и развитии;
    • 100 учителей приняли участие в опросе. Учитель способствует обучению, развитию навыков и личностному росту;
      • 100 родителей приняли участие в опросе. Родители активно поддерживают образование своих детей и сотрудничают с учителями.

        В Украине не хватает учителей естественных наук и технологий - МОН09.09.25, 15:13 • 2670 просмотров

        Результаты исследования в Украине 

        Украинские учащиеся считают наиболее ценными качествами учителя во время войны способность оказывать поддержку (58%) и понимание жизненных обстоятельств (56%).

        31% опрошенных украинских подростков испытывают тревогу или страх во время обучения и нуждаются в особом внимании и психологической поддержке. Потребность в психологической поддержке студентов является одним из ключевых обращений Украины к международному сообществу на этом Саммите.

        Что касается навыков, которые помогает развивать школа, 40% учащихся назвали креативное мышление, 38% – внимательность и ответственность, 32% – умение работать в команде и эмоциональную стабильность, а 31% – мотивацию и самосознание.

        Среди украинских подростков 79% респондентов считают, что школа должна быть центром национально-патриотического воспитания, а 44% участвуют в волонтерских и социально полезных проектах.

        Учителя назвали низкую оплату труда (46%), большую рабочую нагрузку и истощение (41%), а также отсутствие уважения со стороны учащихся и коллег-учителей (39%) как самые большие проблемы, с которыми они сталкиваются в своей работе.

        Родители считают ключевыми функциями образования подготовку молодежи к самостоятельной и успешной взрослой жизни (45%) и получение знаний и навыков для будущей занятости (34%).

        Важность эмпатии 

        Конечно, каждый день нам нужно адаптироваться, но важнейшей чертой для нас в будущем является то, что эти навыки поднялись на вершину в украинской части исследования. И по сравнению с нашими сверстниками в других странах, мы видим, насколько важна эмпатия для украинских учащихся

        - сообщил сказал во время пятого Саммита первых леди и джентльменов заместитель министра образования Евгений Кудрявец, сообщает УНН. 

        Кудрявец добавил, что необходимо сосредоточиться на эмоциональной поддержке украинских учащихся. 

        Именно это мы хотим упомянуть и на чем сосредоточиваемся, потому что нам нужно продолжать эмоциональную поддержку наших учащихся и наших учителей. И именно здесь исследования показывают, что тревога и страх влияют на 31% украинских школьников с религиозными ценностями

        - пояснил заместитель министра.

        При этом Кудрявец подчеркнул, что исследования ОЭСР свидетельствуют о том, что 97% учителей имеют недостаточный опыт в тренингах для эффективной работы с эмоциями учащихся. 

        

        

         

        На поддержку образования в проекте Бюджета-2026 предусмотрено 119 млрд грн - Свириденко (уточнено)05.09.25, 17:04 • 4790 просмотров

