В Украине 31% учащихся испытывают страх перед обучением – результаты исследования

В рамках специального исследования для Пятого Саммита первых леди и джентльменов удалось выяснить, что 58% украинских учащихся считают, что лучшим качеством учителя является способность оказывать поддержку во время войны. Кроме того, 31% учащихся испытывают тревогу или страх во время обучения, сообщает УНН со ссылкой на обнародованные результаты исследования

Тематика исследования

Цель исследования — определить ключевые функции и ценности образования, важнейшие навыки для будущего и оценить роль образования в формировании культуры мира и социального доверия. В исследовании приняли участие респонденты из 14 стран.

Исследование было разработано и выполнено Центром социальных изменений и поведенческой экономики в сотрудничестве с Deloitte, при содействии OECD, в рамках поддержки Education Cannot Wait, и при поддержке Министерства образования и науки Украины и KSE. Результаты исследования будут представлены в рамках пятого Саммита первых леди и джентльменов, посвященного теме образования, моделирующего мир.

"Образовательный треугольник" — это модель партнерства, объединяющая учащихся, учителей и родителей. Она создает среду поддержки, в которой каждый играет важную роль, подчеркивая, что эффективное обучение и развитие возможны только благодаря скоординированным усилиям и взаимной поддержке.

В исследовании приняли участие Финляндия, Литва, Эстония, Дания, Австрия, Чехия, Великобритания, Мексика, Турция, Южная Африка, ОАЭ, США, Япония, Украина. В каждой из них была опрошена следующая группа респондентов.

200 учащихся (в возрасте 15–17 лет) приняли участие в опросе. Ученик является центральной фигурой, активно участвует в обучении и развитии;

100 учителей приняли участие в опросе. Учитель способствует обучению, развитию навыков и личностному росту;

100 родителей приняли участие в опросе. Родители активно поддерживают образование своих детей и сотрудничают с учителями.

Результаты исследования в Украине

Украинские учащиеся считают наиболее ценными качествами учителя во время войны способность оказывать поддержку (58%) и понимание жизненных обстоятельств (56%).

31% опрошенных украинских подростков испытывают тревогу или страх во время обучения и нуждаются в особом внимании и психологической поддержке. Потребность в психологической поддержке студентов является одним из ключевых обращений Украины к международному сообществу на этом Саммите.

Что касается навыков, которые помогает развивать школа, 40% учащихся назвали креативное мышление, 38% – внимательность и ответственность, 32% – умение работать в команде и эмоциональную стабильность, а 31% – мотивацию и самосознание.

Среди украинских подростков 79% респондентов считают, что школа должна быть центром национально-патриотического воспитания, а 44% участвуют в волонтерских и социально полезных проектах.

Учителя назвали низкую оплату труда (46%), большую рабочую нагрузку и истощение (41%), а также отсутствие уважения со стороны учащихся и коллег-учителей (39%) как самые большие проблемы, с которыми они сталкиваются в своей работе.

Родители считают ключевыми функциями образования подготовку молодежи к самостоятельной и успешной взрослой жизни (45%) и получение знаний и навыков для будущей занятости (34%).

Важность эмпатии

Конечно, каждый день нам нужно адаптироваться, но важнейшей чертой для нас в будущем является то, что эти навыки поднялись на вершину в украинской части исследования. И по сравнению с нашими сверстниками в других странах, мы видим, насколько важна эмпатия для украинских учащихся - сообщил сказал во время пятого Саммита первых леди и джентльменов заместитель министра образования Евгений Кудрявец, сообщает УНН.

Кудрявец добавил, что необходимо сосредоточиться на эмоциональной поддержке украинских учащихся.

Именно это мы хотим упомянуть и на чем сосредоточиваемся, потому что нам нужно продолжать эмоциональную поддержку наших учащихся и наших учителей. И именно здесь исследования показывают, что тревога и страх влияют на 31% украинских школьников с религиозными ценностями - пояснил заместитель министра.

При этом Кудрявец подчеркнул, что исследования ОЭСР свидетельствуют о том, что 97% учителей имеют недостаточный опыт в тренингах для эффективной работы с эмоциями учащихся.

