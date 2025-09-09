В Украине не хватает учителей естественных наук и технологий - МОН

В Украине ощущается критическая нехватка учителей по естественным дисциплинам, математике и современным технологиям, тогда как преподавателей языков, литературы и общественных предметов "больше, чем нужно". Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева, передает УНН.

Нам не хватает учителей, которые преподают предметы естественной области: биология, химия, география, физика, современные технологии. И это о трансформации технологической отрасли, когда технологии - это уже не только о "трудах", а это о разных, в том числе инженерный составляющей. Нам не хватает учителей, профессиональных, математической отрасли