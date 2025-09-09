$41.250.03
В Украине не хватает учителей естественных наук и технологий - МОН

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Заместитель министра образования Надежда Кузьмичева заявила о критической нехватке учителей естественных дисциплин, математики и современных технологий. В то же время, преподавателей языков, литературы и общественных предметов в Украине больше, чем нужно.

В Украине не хватает учителей естественных наук и технологий - МОН

В Украине ощущается критическая нехватка учителей по естественным дисциплинам, математике и современным технологиям, тогда как преподавателей языков, литературы и общественных предметов "больше, чем нужно". Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева, передает УНН.

Детали

Нам не хватает учителей, которые преподают предметы естественной области: биология, химия, география, физика, современные технологии. И это о трансформации технологической отрасли, когда технологии - это уже не только о "трудах", а это о разных, в том числе инженерный составляющей. Нам не хватает учителей, профессиональных, математической отрасли 

- отметила она.

Чиновник подчеркнула, что общее количество учителей в Украине, несмотря на отрасль - недостатка не наблюдается. Наоборот специалистов по некоторым специальностям сейчас больше чем нужно.

Более распространенные – это предметы из языково-литературной области, исторической, гражданского образования. Там, где идет больше, чем есть запрос

- сказала Кузьмичева.

Она подчеркнула, что сейчас молодежь почти не заинтересована получить профессию педагога. По словам Кузьмичевой, МОН уже разработало Концепцию профессионального развития учительства, которая должна реформировать систему образования и решать кадровую проблему.

Напомним

Ранее УНН писал, что украинские школьники готовятся к новому учебному году с обновленной программой, включая новый обязательный предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность" и существенные изменения в преподавании "Защиты Украины".

Алена Уткина

ОбществоОбразование
Министерство образования и науки Украины
Украина