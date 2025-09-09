В Украине не хватает учителей естественных наук и технологий - МОН
Киев • УНН
Заместитель министра образования Надежда Кузьмичева заявила о критической нехватке учителей естественных дисциплин, математики и современных технологий. В то же время, преподавателей языков, литературы и общественных предметов в Украине больше, чем нужно.
В Украине ощущается критическая нехватка учителей по естественным дисциплинам, математике и современным технологиям, тогда как преподавателей языков, литературы и общественных предметов "больше, чем нужно". Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева, передает УНН.
Детали
Нам не хватает учителей, которые преподают предметы естественной области: биология, химия, география, физика, современные технологии. И это о трансформации технологической отрасли, когда технологии - это уже не только о "трудах", а это о разных, в том числе инженерный составляющей. Нам не хватает учителей, профессиональных, математической отрасли
Чиновник подчеркнула, что общее количество учителей в Украине, несмотря на отрасль - недостатка не наблюдается. Наоборот специалистов по некоторым специальностям сейчас больше чем нужно.
Более распространенные – это предметы из языково-литературной области, исторической, гражданского образования. Там, где идет больше, чем есть запрос
Она подчеркнула, что сейчас молодежь почти не заинтересована получить профессию педагога. По словам Кузьмичевой, МОН уже разработало Концепцию профессионального развития учительства, которая должна реформировать систему образования и решать кадровую проблему.
Напомним
Ранее УНН писал, что украинские школьники готовятся к новому учебному году с обновленной программой, включая новый обязательный предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность" и существенные изменения в преподавании "Защиты Украины".