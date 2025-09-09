В Україні бракує вчителів природничих наук і технологій - МОН

Заступниця міністра освіти Надія Кузьмичова заявила про критичну нестачу вчителів природничих дисциплін, математики та сучасних технологій. Водночас, викладачів мов, літератури та суспільних предметів в Україні більше, ніж потрібно.

В Україні відчувається критична нестача вчителів із природничих дисциплін, математики та сучасних технологій, тоді як викладачів мов, літератури та суспільних предметів"більше, ніж потрібно". Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра освіти та науки Надія Кузьмичова, передає УНН. Деталі Нам не вистачає вчителів, які викладають предмети природничої галузі: біологія, хімія, географія, фізика, сучасні технології. І це про трансформацію технологічної галузі, коли технології - це вже не тільки про "труди", а це про різні, в тому числі інженерний складник. Нам не вистачає вчителів, фахових, математичної галузі - зазначила вона. Посадовець підкреслила, що загальну кількість вчителів в Україні, не зважаючи на галузь - брак не спостерігається. Навпаки фахівців з деяких спеціальностей наразі більше ніж потрібно. Більш розповсюджені – це предмети з мовно-літературної галузі, історичної, громадянської освіти. Там, де йде більше, ніж є запит - сказала Кузьмичова. Вона наголосила, що наразі молодь майже не зацікавлена отримати професію педагога. За словами Кузьмичової, МОН вже розробило Концепцію професійного розвитку вчительства, яка має реформувати систему освіти та розв'язувати кадрову проблему. Нагадаємо Раніше УНН писав, що українські школярі готуються до нового навчального року з оновленою програмою, включаючи новий обов'язковий предмет "Підприємництво та фінансова грамотність" та суттєві зміни у викладанні "Захисту України".