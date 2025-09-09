В Україні бракує вчителів природничих наук і технологій - МОН

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Ексклюзив
07:55 • 28314 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
07:10 • 43683 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 39661 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 25628 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 23677 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 25118 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 37605 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 51692 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 28827 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 50059 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.5м/с
44%
753мм
Популярнi новини
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС9 вересня, 02:16 • 24455 перегляди
Шпигунська мережа білорусі викрита в Європі: деталі операції9 вересня, 03:49 • 6612 перегляди
На ТОТ шукають зрадників, що допомагають відбирати житло в українців - ЦНС9 вересня, 05:16 • 4848 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 24853 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 17603 перегляди
Публікації
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 24990 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:10 • 43697 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
07:01 • 39671 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 51696 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 43393 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Денис Шмигаль
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Індія
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 17727 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 26550 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 25736 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 94714 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 51979 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Financial Times
Truth Social
Tesla Model Y
Лікарські засоби

В Україні бракує вчителів природничих наук і технологій - МОН

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Заступниця міністра освіти Надія Кузьмичова заявила про критичну нестачу вчителів природничих дисциплін, математики та сучасних технологій. Водночас, викладачів мов, літератури та суспільних предметів в Україні більше, ніж потрібно.

В Україні бракує вчителів природничих наук і технологій - МОН

В Україні відчувається критична нестача вчителів із природничих дисциплін, математики та сучасних технологій, тоді як викладачів мов, літератури та суспільних предметів"більше, ніж потрібно". Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра освіти та науки Надія Кузьмичова, передає УНН.

Деталі

Нам не вистачає вчителів, які викладають предмети природничої галузі: біологія, хімія, географія, фізика, сучасні технології. І це про трансформацію технологічної галузі, коли технології - це вже не тільки про "труди", а це про різні, в тому числі інженерний складник. Нам не вистачає вчителів, фахових, математичної галузі 

- зазначила вона.

Посадовець підкреслила, що загальну кількість вчителів в Україні, не зважаючи на галузь - брак не спостерігається. Навпаки фахівців з деяких спеціальностей наразі більше ніж потрібно.

Більш розповсюджені – це предмети з мовно-літературної галузі, історичної, громадянської освіти. Там, де йде більше, ніж є запит

- сказала Кузьмичова.

Вона наголосила, що наразі молодь майже не зацікавлена отримати професію педагога. За словами Кузьмичової, МОН вже розробило Концепцію професійного розвитку вчительства, яка має реформувати систему освіти та розв'язувати кадрову проблему.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що українські школярі готуються до нового навчального року з оновленою програмою, включаючи новий обов'язковий предмет "Підприємництво та фінансова грамотність" та суттєві зміни у викладанні "Захисту України".

Альона Уткіна

СуспільствоОсвіта
Міністерство освіти і науки України
Україна