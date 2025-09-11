В Україні 31% учнів відчувають страх перед навчанням - результати дослідження
Київ • УНН
Дослідження до П’ятого Саміту перших леді і джентльменів виявило, що 31% українських учнів відчувають тривогу або страх під час навчання. 58% українських учнів вважають підтримку головною якістю вчителя під час війни.
В рамках спеціального дослідження для П’ятого Саміту перших леді і джентльменів вдалося з’ясувати, що 58% українських учнів вважають, що найкращою якістю вчителя є здатність надавати підтримку під час війни. Крім того, 31% учнів відчувають тривогу або страх під час навчання, повідомляє УНН з посиланням на оприлюднені результати дослідження
Тематика дослідження
Мета дослідження — визначити ключові функції та цінності освіти, найважливіші навички для майбутнього та оцінити роль освіти у формуванні культури миру та соціальної довіри. У дослідженні взяли участь респонденти з 14 країн.
Дослідження було розроблене та виконане Центром соціальних змін і поведінкової економіки у співпраці з Deloitte, за сприяння OECD, у межах підтримки Education Cannot Wait, та за підтримки Міністерства освіти і науки України та KSE. Результати дослідження будуть презентовані у межах п’ятого Саміту перших леді та джентльменів, присвяченого темі освіти, що моделює світ.
"Освітній трикутник" — це модель партнерства, що об’єднує учнів, вчителів та батьків. Вона створює середовище підтримки, в якому кожен відіграє важливу роль, підкреслюючи, що ефективне навчання та розвиток можливі лише завдяки скоординованим зусиллям та взаємній підтримці.
В дослідженні взяли участь Фінляндія, Литва, Естонія, Данія, Австрія, Чехія, Велика Британія, Мексика, Туреччина, Південна Африка, ОАЕ, США, Японія, Україна. В кожній з них була опитана наступна група респондетів.
- 200 учнів (віком 15–17 років) прийняли участь в опитуванні. Учень є центральною фігурою, активно бере участь у навчанні та розвитку;
- 100 вчителів прийняли участь в опитуванні. Вчитель сприяє навчанню, розвитку навичок та особистісному зростанню;
- 100 батьків прийняли участь в опитуванні. Батьки активно підтримують освіту своїх дітей та співпрацюють із вчителями.
В Україні бракує вчителів природничих наук і технологій - МОН09.09.25, 15:13 • 2670 переглядiв
Результати дослідження в Україні
Українські учні вважають найціннішими якостями вчителя під час війни здатність надавати підтримку (58%) та розуміння життєвих обставин (56%).
31% опитаних українських підлітків відчувають тривогу або страх під час навчання та потребують особливої уваги та психологічної підтримки. Потреба в психологічній підтримці студентів є одним із ключових звернень України до міжнародної спільноти на цьому Саміті.
Щодо навичок, які допомагає розвивати школа, 40% учнів назвали креативне мислення, 38% – уважність та відповідальність, 32% – вміння працювати в команді та емоційну стабільність, а 31% – мотивацію та самосвідомість.
Серед українських підлітків 79% респондентів вважають, що школа має бути центром національно-патріотичного виховання, а 44% беруть участь у волонтерських та соціально корисних проектах.
Вчителі назвали низьку оплату праці (46%), велике робоче навантаження та виснаження (41%), а також відсутність поваги з боку учнів та колег-вчителів (39%) як найбільші проблеми, з якими вони стикаються у своїй роботі.
Батьки вважають ключовими функціями освіти підготовку молоді до самостійного та успішного дорослого життя (45%) та здобуття знань і навичок для майбутньої зайнятості (34%).
Вадливість емпатії
Звичайно, щодня нам потрібно адаптуватися, але найважливішою рисою для нас у майбутньому є те, що ці навички піднялися на вершину в українській частині дослідження. І порівняно з нашими однолітками в інших країнах, ми бачимо, наскільки важлива емпатія для українських учнів
Кудрявець додав, що необхідно зосереджуватися на емоційній підтримці українських учнів.
Саме це ми хочемо згадати і на чому зосереджуємося, бо нам потрібно продовжувати емоційну підтримку наших учнів та наших вчителів. І саме тут дослідження показують, що тривога та страх впливають на 31% українських школярів з релігійними цінностями
При цьому Кудрявець наголосив, що дослідження ОЕСР свідчать про те, що 97% вчителів мають недостатній досвід у тренінгах для ефективної роботи з емоціями учнів.
Саме це ми хочемо згадати і на чому зосереджуємося, бо нам потрібно продовжувати емоційну підтримку наших учнів та наших вчителів. І саме тут дослідження показують, що тривога та страх впливають на 31% українських школярів з релігійними цінностями
При цьому Кудрявець наголосив, що дослідження ОЕСР свідчать про те, що 97% вчителів мають недостатній досвід у тренінгах для ефективної роботи з емоціями учнів.
На підтримку освіти у проєкті Бюджету-2026 передбачено 119 млрд грн - Свириденко (уточнено)05.09.25, 17:04 • 4787 переглядiв