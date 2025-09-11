$41.120.13
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідження виявить склад злочину у його діях - юрист
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

В Україні 31% учнів відчувають страх перед навчанням - результати дослідження

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Дослідження до П’ятого Саміту перших леді і джентльменів виявило, що 31% українських учнів відчувають тривогу або страх під час навчання. 58% українських учнів вважають підтримку головною якістю вчителя під час війни.

В рамках спеціального дослідження для П’ятого Саміту перших леді і джентльменів вдалося з’ясувати, що 58% українських учнів вважають, що найкращою якістю вчителя є здатність надавати підтримку під час війни. Крім того, 31% учнів відчувають тривогу або страх під час навчання, повідомляє УНН з посиланням на оприлюднені результати дослідження 

Тематика дослідження

Мета дослідження — визначити ключові функції та цінності освіти, найважливіші навички для майбутнього та оцінити роль освіти у формуванні культури миру та соціальної довіри. У дослідженні взяли участь респонденти з 14 країн.

Дослідження було розроблене та виконане Центром соціальних змін і поведінкової економіки у співпраці з Deloitte, за сприяння OECD, у межах підтримки Education Cannot Wait, та за підтримки Міністерства освіти і науки України та KSE. Результати дослідження будуть презентовані у межах п’ятого Саміту перших леді та джентльменів, присвяченого темі освіти, що моделює світ.

"Освітній трикутник" — це модель партнерства, що об’єднує учнів, вчителів та батьків. Вона створює середовище підтримки, в якому кожен відіграє важливу роль, підкреслюючи, що ефективне навчання та розвиток можливі лише завдяки скоординованим зусиллям та взаємній підтримці.

В дослідженні взяли участь Фінляндія, Литва, Естонія, Данія, Австрія, Чехія, Велика Британія, Мексика, Туреччина, Південна Африка, ОАЕ, США, Японія, Україна. В кожній з них була опитана наступна група респондетів. 

  • 200 учнів (віком 15–17 років) прийняли участь в опитуванні. Учень є центральною фігурою, активно бере участь у навчанні та розвитку;
    • 100 вчителів прийняли участь в опитуванні. Вчитель сприяє навчанню, розвитку навичок та особистісному зростанню;
      • 100 батьків прийняли участь в опитуванні. Батьки активно підтримують освіту своїх дітей та співпрацюють із вчителями.

        В Україні бракує вчителів природничих наук і технологій - МОН09.09.25, 15:13 • 2670 переглядiв

        Результати дослідження в Україні 

        Українські учні вважають найціннішими якостями вчителя під час війни здатність надавати підтримку (58%) та розуміння життєвих обставин (56%).

        31% опитаних українських підлітків відчувають тривогу або страх під час навчання та потребують особливої уваги та психологічної підтримки. Потреба в психологічній підтримці студентів є одним із ключових звернень України до міжнародної спільноти на цьому Саміті.

        Щодо навичок, які допомагає розвивати школа, 40% учнів назвали креативне мислення, 38% – уважність та відповідальність, 32% – вміння працювати в команді та емоційну стабільність, а 31% – мотивацію та самосвідомість.

        Серед українських підлітків 79% респондентів вважають, що школа має бути центром національно-патріотичного виховання, а 44% беруть участь у волонтерських та соціально корисних проектах.

        Вчителі назвали низьку оплату праці (46%), велике робоче навантаження та виснаження (41%), а також відсутність поваги з боку учнів та колег-вчителів (39%) як найбільші проблеми, з якими вони стикаються у своїй роботі.

        Батьки вважають ключовими функціями освіти підготовку молоді до самостійного та успішного дорослого життя (45%) та здобуття знань і навичок для майбутньої зайнятості (34%).

        Вадливість емпатії 

        Звичайно, щодня нам потрібно адаптуватися, але найважливішою рисою для нас у майбутньому є те, що ці навички піднялися на вершину в українській частині дослідження. І порівняно з нашими однолітками в інших країнах, ми бачимо, наскільки важлива емпатія для українських учнів

        - повідомив сказав під час п’ятого Саміту перших леді та джентльменів заступник міністра освіти Євген Кудрявець, повідомляє УНН. 

        Кудрявець додав, що необхідно зосереджуватися на емоційній підтримці українських учнів. 

        Саме це ми хочемо згадати і на чому зосереджуємося, бо нам потрібно продовжувати емоційну підтримку наших учнів та наших вчителів. І саме тут дослідження показують, що тривога та страх впливають на 31% українських школярів з релігійними цінностями

        - пояснив заступник міністра.

        При цьому Кудрявець наголосив, що дослідження ОЕСР свідчать про те, що 97% вчителів мають недостатній досвід у тренінгах для ефективної роботи з емоціями учнів. 

        При цьому Кудрявець наголосив, що дослідження ОЕСР свідчать про те, що 97% вчителів мають недостатній досвід у тренінгах для ефективної роботи з емоціями учнів. 

        На підтримку освіти у проєкті Бюджету-2026 передбачено 119 млрд грн - Свириденко (уточнено)05.09.25, 17:04 • 4787 переглядiв

